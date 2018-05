Ny test skal sikre kønsbalancen i Hollywood-film Med nyt program kan manuskriptforfattere følge med i, hvor mange mandlige og kvindelige karakterer, de skriver ind i manuskriptet. De kan også se, hvordan fordelingen er mellem kønnenes replikker.

Film afspejler virkeligheden, ikke sandt? Det er i hvert fald den traditionelle opfattelse af film og tv.

Ikke helt. Studier af Hollywood-film viser, at den tese ikke helt holder til et realitetstjek. For hver gang en kvinde siger en replik, har to mænd også sagt en replik - og mændene får langt mere taletid i filmene. Det er selv om, at der findes næsten lige mange kvinder og mænd på jorden.

Derfor har en gruppe af Hollywood-manuskriptforfattere udviklet en funktion, der kan læse et filmmanuskript igennem og fortælle, hvordan kønsbalancen er i manuskriptet, skriver The New York Times.

Det handler om at fange en eventuelt misvisende kønsbalance, inden der castes skuespillere, råbt 'klar til optagelse' og filmen distribueres til biograferne.

En af personerne bag er manuskriptforfatteren Christina Hodson, der bl.a. har skrevet manuskriptet til den nye Transformers-spin-off 'Bumblebee', der kommer i de amerikanske biografer til jul.

Hun siger, at manuskriptforfattere allerede bruger en masse teknologier, når de skriver. Derfor kunne de ligeså vel også lave en funktion, der kan måle, hvor mange kvinder der er er med i filmen, og hvor meget de får lov at sige.

Derfor tog hun kontakt til manuskriptforfatteren John August, der har været med til at udvikle manuskriptprogrammet 'Highland'. Han står også bag manuskriptet til Tim Burton's 'Charlie and the Chocolate Factory'.

Et redskab til at undgå bias

I torsdags kom version to af programmet, og det indeholder en ny funktion: 'Gender Analysis'.

Funktionen betyder, at manuskriptforfattere under hele skriveprocessen kan følge med i, hvordan det står til med kønsbalancen i filmen. Både hvordan fordelingen er på antallet af mandlige, kvindelige og kønsubestemte roller, men også hvor mange replikker i manuskriptet, de forskellige køn får tildelt.

Christina Hudson opdagede selv, at hun heller ikke følger en balanceret repræsentation. Hun skrev nemlig også i mændenes favør. Derfor er hun glad for, at hun har fået den nye funktion i 'Highland 2'.

»Det er et redskab man kan bruge til at føre selvjustits med den ubevidste bias i ens arbejde«, siger hun til The New York Times.

Også John August er glad for den nye funktion, som han mener kan forbedre kønsbalancen i manuskripterne.

»Under skriveprocessen er du ikke altid klar over, hvor lidt dine kvindelige karakterer siger eller gør. Du kigger kun på en scene og en side af gangen. Det giver ikke et godt overblik«, siger John August til The New York Times.