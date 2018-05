Midt i en #MeToo-tid: Sarah Jessica Parker åbner dør på klem for ny omgang ’Sex and the City’

Til juni er det tyve år siden, at det første afsnit af ’Sex and the City’ blev sendt – med Sara Jessica Parker i hovedrollen som Carrie Bradshaw, der bor i New York og skriver klummer om sit liv som single. Og har hang til sexlegetøj og designersko.

Serien er kendt for at lade Carrie og hendes tre veninder, Samantha, Charlotte og Miranda, tale åbent om sex og mænd og kvindelig lyst og begær, men seriens berømmede frigjorthed havde sine blinde vinkler. Det har Sarah Jessica Parker sagt under et interview ved konferencen The Future of Everything, arrangeret af Wall Street Journal.

»Jeg tror, ’Sex and the City’ ville være en meget anderledes serie i dag«, sagde hun.

»Først og fremmest: Der var ingen farvede kvinder, så lad os endelig tale om det. Og der var heller ingen substantielle samtaler om LBGT-samfundet«. På spørgsmålet om, hvordan figuren Carrie Bradshaw blive blive tegnet i dag, svarede hun:

»Jeg ser i høj grad Carrie Bradshaw som et produkt af sin generation. Og jeg tror, hendes budskaber om seksualitet og intimitet talte særligt til de år«.

Men Carrie Bradshaw ville uden tvivl have meget på hjerte om #MeToo-bevægelsen og vores tid, mente Sarah Jessica Parker, som ville være »nysgerrig efter at læse en klumme om det«. Hun er heller ikke afvisende over for tanken om at sende Carrie Bradshaw ind i vores tid.

»Det ville være interessant, og jeg er ikke modstander af tanken om at se lidt på det ...«, lød det fra skuespilleren.