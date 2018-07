Streaming vinder over tv: Netflix har for første gang flere Emmy-nomineringer end HBO

Bedste kvindelige birolle i en limted series eller tv-film:

Adina Porter, ’American Horror Story: Cult’

Letitia Wright, ’Black Museum’ (’Black Mirror’)

Merritt Wever, ’Godless’

Sara Bareilles, ’Jesus Christ Superstar Live in Concert’

Penélope Cruz, ’The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’

Judith Light, ’The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’

Bedste mandlige birolle i en limited series eller tv-film:

Jeff Daniels, ’Godless’

Brandon Victor Dixon, ’Jesus Christ Superstar Live in Concert’

Ricky Martin, ’The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’

Edgar Ramirez, ’The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’

Finn Wittrock, ’The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’

Michael Stuhlbarg, ’The Looming Tower’

John Leguizamo, ’Waco’

