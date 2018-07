Solid dokumentar om Robin Williams får premiere i dag: At overraske folk er som sex - bare uden skyld og skam, sagde han selv HBO-dokumentar om det store lattergeni, der for fire år siden begik selvmord, er rig på eksempler på Williams’ talent, men bidrager ikke med meget nyt om de dæmoner, filmen selv postulerer.

FOR ABONNENTER

Jeg frygter for, at jeg bliver – ikke bare kedelig – men en sten. At jeg ikke længere kan slå gnister. Hvad gør man for at holde sig selv frisk, for ikke at brænde ud. Det er en kamp uden ende«, siger Robin Williams i begyndelsen af Marina Zenovichs næsten to timer lange film ’Robin Williams: Come Inside My Mind’, hvor han spørges, om han frygter noget som helst.