Hun kan formidle følelser som ingen anden: Derfor er Linse den perfekte realitystjerne Sidste år blev der produceret 277 timers reality-tv. Mange af serierne følger såkaldt store karakterer. Men en står over dem alle: Linse Kessler fra ’Familien fra Bryggen’.

De fleste kender Frank Erichsen fra ’Bonderøven’, og mange har fulgt Petra Nagel, når hun har datet verden eller født et barn. Flere kender også de to tvillinger Anders og Torben, der har ens tøj på, og begge har haft thailandske kærester. Er man realityseer, har man nok også set Karsten Rees kone, Jannie, der blandt andet er med i ’Forsidefruer’.

De er alle det, man i tv-branchen kalder for store karakterer. Unikke personer, der med et anderledes og ofte ekstremt liv alligevel kan fortælle om nære følelser, alle kan genkende. Og samtidig har de karakter nok til at kunne bære nogle af de mange realityserier, der bliver produceret.

Sidste år blev der sendt mere end 270 timers ny dansk reality. Og mange af programmerne brugte store karakterer. Siden 2011 har en enkelt dog stået over dem alle. Uanset om man har set programmet eller ej, kender de fleste Linse Kessler.

I ’Familien fra Bryggen’ har hun gennem 13 sæsoner inviteret Danmark indenfor gennem alt fra personlige kriser, familieforøgelser, kamp for dyrevelfærd og tabet af en af seriens andre store karakterer, Linses mor, ’Mobber’.

Linse Kessler er dømt for hashsmugling, ulovlig indtrængen og vold. Men siden serien startede, har hun holdt sin sti ren og vundet seernes hjerter.

Serie Alle vil have reality Sidste år blev der produceret mere end 270 timers nyt dansk reality-tv, viser en opgørelse, Politiken har lavet – og DR’s kanaler var storaftager af en genre, som mange har set og stadig ser ned på. Reality-tv er defineret som serielle reportager og dokumentarer, der følger almindelige mennesker eller kendissers hverdag. Nogle gange i en konstrueret ramme. I denne artikelserie undersøger Politiken i fire kapitler, hvad genren kan: Kapitel 1: Reality er intimt følelses-tv Kapitel 2: Interview: DR's Petra Nagel Kapitel 3: Interview: Poul Martinsen, dansk reality-tv's far Kapitel 4: De store karakterers indtog Vis mere

Martin Bengtsson, der i dag er udviklingschef for underholdning på Nordisk Film TV, har været med til at finde flere store karakterer herhjemme. Det var også ham, der sammen med kollegaen Casper Lindstad fandt familien fra Bryggen. Han er ikke i tvivl om, hvorfor Linse Kessler fungerer så godt.

»De giver så meget af sig selv, og til tider sidder man som seer og tænker: Stop nu, har du ikke noget filter?«, siger han.

»Mange af de mennesker, man ellers følger i enkeltstående dokumentarer, ville aldrig fungere i et serieformat. Men det kan sådan en som Linse«, forklarer han.

Storbarmet storesøster

Det var praktisk talt Linse Kessler, der herhjemme skabte begrebet stor karakter.

I 2010 begyndte hun lige pludselig at dukke op alle mulige steder. I ’Go’ Morgen Danmark’ på TV 2 var hun søster til Mikkel Kessler, der skulle bokse i den verdensberømte Super Six-turnering. I de kulørte blade var hun Nordens største bryster. Flere og flere talte om hendes mange voldsdomme, og at hun havde en stripklub, hvor hendes datter vist var barchef.

På det tidspunkt var Martin Bengtsson og Casper Lindstad begyndt at holde øje med alle de specielle personer, der fandtes i det danske mediebillede. Det var deres job som programudviklere hos tv-produktionsselskabet Metronome.

»På det tidspunkt var der herhjemme en tendens til, at der kom et større fokus på realitybølgen i sladderbladene. I USA var der rigtig gode realityprogrammer – særligt om familier. Der var blandt andet en serie om familien Osborne, der var en kæmpe succes«, fortæller Bengtsson.

Herhjemme havde man forsøgt sig med en serie om Mickey Fredie-Pedersen og hans dansefamilie.

»Men så var der Linse Kessler. Hun var bare vild, og alle havde en mening om hende. Så Casper og jeg tog et møde med hende«, siger han.

Det viste sig ret hurtigt, at hendes liv var langt vildere, end de to kunne forestille sig, og da hun foreslog dem at komme hjem og filme familiens morgenmadskomsammen næste dag, sagde de ja tak.

»Normalt ville vi filme flere scener og lave en promoveringsfilm, men det behøvede vi ikke her«, siger Martin Bengtsson.

»Vi filmede bare den morgenmad med pandekager, datteren, ’Geggo’, bror Mikkel, mor ’Mobber’, Linse og alle deres hunde. Linse fortæller Mikkel, at hun vil lave en bar, der skal hedde Boobs and babes. Mikkel sidder bare og spiser og spiser, fordi han skulle være med i Super Six-turneringen. ’Mobber’ står og steger pandekager, mens hun kommenterer det hele på halvt engelsk, halvt dansk, og samtidig er der et par kamphunde inde i den her meget lille lejlighed. Der er så fed en stemning. Og midt i det hele begynder de der hunde at æde hinanden. Det er humor på højt plan«, fortæller Martin Bengtsson.

De behøvede kun ét minuts råklip til at overbevise TV3, der har sendt ’Familien fra Bryggen’ lige siden. Mange andre tv-kanaler forsøger at skabe noget lignende.