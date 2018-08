Efter norsk pr-flop: Tusindvis af nordmænd vandrede i flere timer for at se den nye 'Mission Impossible'-film på toppen af fjeld Det norske filminstitut har brugt millioner på at få optagelserne af den nye Tom Cruise-film til Norge, men de norske fjelde endte med at skulle forestille Himalaya.

At arrangere en filmvisning 2.000 fod over havets overflade kan virke som en umulig opgave. I hvert fald hvis man også gerne vil have et publikum.

Men helt umuligt var det nu ikke. Det stoppede i hvert fald ikke de godt og vel 2.000 nordmænd, der brugte flere timer på at trekke til toppen af det norske fjeldplateau Preikestolen for at se den nye sommerblockbuster 'Mission Impossible: Fallout'.

»Vi har sørget for det bedste biografudstyr, der var muligt«, siger Tore Brede Michelsen til Stavanger Aftenblad.

»Vi står for en masse udendørsbiografer, men sjældent nogen så højt oppe i bjergene og så langt fra nogen vej«, fortsætter han.

Pr-redningsforsøg

Den umulige fremvisning er da heller ikke noget helt tilfældigt tilfældigt pr-stunt.

Det norske filminstitut brugte sidste år knap fem millioner danske kroner på at få Tom Cruise til at udføre nogle af 'Mission Impossible'-filmens mest halsbrækkende stunts på netop Preikestolen. Desværre for Norge klatrer superagenten Ethan Hunt dog ifølge filmen rundt i Himalaya-bjergene.

Derfor havde det norske turistråd også sørget for at flyve en masse udenlandske pressefolk ind for at deltage i den spektakulære fremvisning. På den måde håber man at gøre opmærksom på, at filmen faktisk er optaget i Norge. Det skriver Norway Today.

»Tak fordi i kom!«

Også selveste Tom Cruise måtte tage hatten af for de mange fans, der trodsede fjeldet for at se hans seneste actionbrag.

2,000 feet, 2,000 people, 4 hours of hiking. The most impossible screening of #MissionImpossible Fallout. Thank you all for coming! I wish I could have been there. pic.twitter.com/ufi1FkP6KI — Tom Cruise (@TomCruise) 2. august 2018

På Twitter skriver han, at det er den mest umulige fremvisning, og at han ville ønske, at han kunne have været der.

De to timers trekking før og de to timers trekking efter filmen skræmte tilsyneladende ikke nordmændene, der sørgede for at billetterne blev udsolgt på 20 minutter, oplyser Paramount til People.