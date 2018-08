Anmelder i tvivl - 5, 2 eller blot 1 hjerte? Sverigedemokraternes dokumentarfilm er djævelsk manipulation Svensk politiks isolerede, men stadig mere populære, indvandrerkritiske parti, Sverigedemokraterne, tager i stort anlagt dokumentarfilm til genmæle mod socialdemokraterne på en måde som et nordisk politisk parti aldrig har gjort det før. Og det er vanvittigt effektivt.

FOR ABONNENTER

I den politiske propaganda og misinformations verden trives både korte og lange formater. Trump affyrer bare sine tweets, mens Sverigedemokraterne i ’Ett folk, ett parti’ bruger ikke mindre end halvanden time på at begrunde sin uhyrlige påstand: at det svenske Socialdemokrati er direkte medansvarligt for Hitlers holocaust.