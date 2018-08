Nyt DR-program afslører, at Eva Selsing ganske enkelt er imod den moderne verden og al dens mangel på moral

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Henrik Palle om 'Adam & Eva: Utroskab' på DR K, der kan ses på dr.dk.

En af de ting, ungdomsoprøret og dets stormløb på det borgerlige samfunds værdier installerede mest effektivt i det moderne menneskes bevidsthed, var retten til selvrealisering.

Det at følge sit hjerte blev før 1968 i ganske høj grad anset for tossestreger.

I stedet skulle man få sig et ordentligt job, gifte sig og blive i ægteskabet samt videreføre slægten. Ikke så meget pjat.

Men med velfærdssamfundet og dets normer blev det i stedet til, at man skulle lytte til sine lyster, såvel de kødelige som de åndelige.

Og det har folk så gjort i stigende omfang siden. Det livslange ægteskab er snarere undtagelsen end reglen, og tro skal man først og fremmest være mod sig selv.

Ifølge nogle er det noget djævelskab, at det forholder sig sådan. Andre synes, det en glimrende ting.

Første afsnit af debatprogrammet ’Adam & Eva’ – med Adam Holm og Eva Agnete Selsing – beskæftigede sig med troskab.

Og har man savnet den kødeliggjorte reaktion, indfandt den sig på skærmen i skikkelse af den filosofi-uddannede Selsing, for hun er ganske enkelt imod den moderne verden og al dens mangel på moral.

Ting skal ske med åbne øjne

Så da hun og den mere liberalt afmarcherede Holm havde talt med swingerklubmedlemmet Kaj, som sondrede mellem sex og kærlighed, kaldte hun Kaj for både dysfunktionel og amoralsk. Og hun sagde til Adam Holm og kameraet, at hun savnede fordømmelsen af utroskab.

Som karaktervidne førte hun en ung kvinde, der havde ar på sjælen efter at være blevet bedraget af sin kæreste.

Det var synd for hende og en synd, for samfundets kerne er ægteskabet, og det er ifølge den kristne lære ukrænkeligt. Så sim salabim: Selv om man swinger med lov fra konen, er det syndefuldt og dadelværdigt.

Løbende forhørte de to sig hos hverandre om, hvorvidt der var sket ændringer i holdningen til utroskab. Det var der ikke.

Eva Agnete Selsing fik nærmest endnu mere afsky for fænomenet ved at få krop og navn på det, mens Adam Holm holdt fast i sin insisteren på ærlighed, og at ting skal ske med åbne øjne.

Således blev de ikke enige, men måske en lille smule mere nuancerede i deres syn på tingene.

Så kan man diskutere, om præmissen giver anledning til andet end en vaks lille holmgang mellem oplysningstankegang og borgerlige kristendom anno 2018.

At dømme efter første afsnit har vi at gøre med en slags reportageselskabsleg, hvor det gælder om at holde fast, uanset hvad virkeligheden viser og siger. Som var man de første mennesker i verden.