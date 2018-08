Er det slut for Woody Allen?: Arbejdsnarkomanen holder sin første filmpause i 44 år Filmbranchen summer af forlydender om, at filminstruktøren har svært ved at skaffe penge til nye film - blandt andet på grund af beskyldninger om seksuelt misbrug af hans adoptivdatter.

44 år - og lige så mange film.

Filminstruktøren Woody Allen har været produktiv - og stabil som et klokkeværk - de seneste godt fire årtier: Mindst en film om året er det blevet til, senest 'A Rainy Day in New York', som forventes at få premiere senere på året.

Men nu tyder noget på, at kæden bliver brudt, for ifølge flere medier, blandt andet The Guardian, har den 82-årige filmmager ikke nogle nye projekter i kassen til næste år. Næste filmprojekt er ifølge filmsitet IMDB sat til 2020.

Rygtet vil vide, at det er, fordi han ikke kan finde nogen, der vil finansiere hans film. En talsmand for Woody Allen afviser dog, at der skulle være problemer med at finde økonomisk støtte.

»Woody elsker at arbejde. Han holder aldrig ferie. Men han tager fri i år, indtil han kan finde en bagmand«, skriver underholdningssitet Page Six.

Adoptivdatter: Blev seksuelt misbrugt af Allen

Woody Allen har de senere år i flere tilfælde været hovedperson i medierne - ikke på grund af hans film, men fordi hans adoptivdatter Dylan Farrow hævder, at hun blev seksuelt misbrug af Allen, da hun var barn. Dylan Farrow bakkes op af sin bror, freelancejournalisten Ronan Farrow, der blandt andet har skrevet om sagen.

Ronan Farrow var i øvrigt med til at fælde filmmogulen Harvey Weinstein i en artikel i The New Yorker, hvor 13 kvindelige kilder fortalte om, hvordan Harvey Weinstein havde udnyttet sin position i filmbranchen til at krænke dem. Den artikel var med til at sætte hele #MeToo-bevægelsen i omdrejninger.

Woody Allen har selv afvist beskyldningerne om seksuelt misbrug, og der er ikke rejst nogen formel sag mod ham, men affæren har skabt tvivl i filmbranchen om, hvorvidt den aftale om fem film, Allen indgik i 2016 med Amazon, bliver opretholdt.

»Holdningen er, at Amazon ikke har andet valg end at bryde aftalen med instruktøren, også selv om det vil koste en masse penge«, skrev The Hollywood Reporter tidligere på året.

Skuespillere lægger afstand til Allen

Flere af de skuespillere, der medvirker i Allens kommende film, 'A Rainy Day in New York', har allerede meddelt, at de vil donere deres løn fra filmen til organisationer, der kæmper for ofre for seksuelt misbrug, skriver The Guardian. Det drejer sig blandt andet om Timothée Chalamet, Rebecca Hall og Griffin Newman.

Andre skuespillere, der tidligere har spillet med i Allen-film, har erklæret, at de aldrig vil arbejde med ham igen. Blandt dem finder man navne som Michael Caine, Greta Gerwig og Ellen Page.