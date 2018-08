Filmfestival åbner med bragende klapsalver til stærkt Oscarbud om uforglemmelig rumodyssé Den årlige filmfestival i Venedig er begyndt – for 75. gang. Festivalen har udviklet sig til det sted, hvor kapløbet om en Oscar sætter i gang. Og med instruktøren Damien Chazelles ’First Man’ som åbningsfilm er det sket fra første fløjt.

Da en rød måne stiger stil- og småfuld op over lagunen, virker det næsten som et bestillingsarbejde fra den 75. filmfestival i Venedig.

Ellers også er det bare et tegn på, at tingene flasker sig overordentlig godt for den jubilæumsramte festival i den gamle by, der selv ligner en mellemting mellem en overgjort kulisse og en overspændt fantasi.

Med en kombination af held, dygtighed og opportunisme er det nu helt officielt, at Venedig er blevet oscarkapløbets affyringsrampe. Den gamle dame på Lidoen står parat med åbne, lækkerbrune arme og raslende juveler. Også over for Netflix og de andre streamingtjenester, som Cannes dydigt og delvist nødtvungent har besluttet sig for at vende ryggen.

FAKTA Venezia 75 Filmfestivalen i Venedig afholdes for 75. gang. Festivalen, der er verdens ældste af sin slags, oplever et opsving af de store under ledelse af Paolo Baratta. Festivalens voksende betydning som stedet, hvor oscarkandidaterne præsenterer sig, er blevet yderligere forstærket af Cannes-festivalens konflikt med Netflix og streamingtjenesterne. Den slags kvababbelser har man ikke på Lidoen. Guldløven uddeles lørdag 8. september.

De udvalgte: Kampen om Guldløven Med kun en enkelt film i hovedkonkurrencen står asiatisk film som den store taber, nu hvor der satses stort på amerikansk film i Venedig. Festivalens traditionsrige rolle som porten mod Østen spejder man desværre forgæves efter. Nu er det døren til filmens vilde vesten, der er slået op på vid gab. Ikke bare til USA, men til mexicansk film, der har hele tre instruktører med i kampen om Guldløven – som landsmanden Guillermo del Toro vandt sidste år med ’The Shape of Water’. Carlos Reygadas er en instruktør af en ganske anden støbning. I begyndelsen var han vild og stille. Senere mere mild og stille. Men til stadighed en eksperimenterende og nysgerrig instruktør, der sammen med Alfonso Cuarón må regnes blandt outsidere med en chance. De dygtige danske Latinamerika-specialister Snowglobe er medproducenter på Reygadas’ ’Nuestro tiempo’. Så lidt dansk er der da at heppe på ud over Mads Mikkelsen i ’At Eternity’s Gate’. The Mountain. USA. Instr. Rick Alverson. Doubles vies. Frankrig. Instr. Olivier Assayas. The Sisters Brothers. Fra-Bel-Rum-Spa. Instr. Jacques Audiard. First Man. USA. Instr. Damien Chazelle. The Ballad of Buster Scruggs. USA. Instr. Joel & Ethan Coen Vox Lux. USA. Instr. Brady Corbet ROMA. Mexico. Instr. Alfonso Cuarón. 22 July. Nor-Isl. Instr. Paul Greengrass. Suspiria. Italien. Instr. Luca Guadagnino. Werk ohne Autor. Tyskland. Instr. Florian Henckel von Donnersmark. The Nightingale. Australien. Instr. Jennifer Kent. The Favourite. UK-Irl-USA. Instr. Yorgos Lanthimos. Peterloo. UK-USA. Instr. Mike Leigh. Capri-Revolution. Ita-Fra. Instr. Mario Martone. What You Gonna Do When The World Is On Fire? Ita-USA-Fra. Instr. Roberto Minervini. Napszálita. Ungarn. Instr. László Nemes. Fréres Ennemis. Fra-Bel. Instr. David Oelhoffen. Nuestro tiempo. Mex-Fra-Tys-Dan-Sve. Instr. Carlos Reygadas. At Eternity’s Gate. USA-Fra. Instr. Julian Schnabel. Acusada. Mexico. Instr. Gonzalo Tobal. Zan. Japan. Instr. Shinya Tsukamoto. Vis mere

De senere år har de største amerikanske film fra Venedig holdt hele vejen til målstregen i oscarkapløbet. ’Gravity’, ’Birdman’, ’The Shape of Water’ og ’La La Land’. Sidstnævnte var instrueret af kometen Damien Chazelle, og selvfølgelig skal Oscars affyringsrampe være en film, der sigter efter stjernerne. Eller om ikke andet mod månen!

Damien Chazelles fjerde film ’First Man’ er den første, som ikke lever og ånder musik. ’First Man’ handler om astronauten Neil Armstrong. Den første mand på Månen.

Det er i mine øjne et af de mest poetiske øjeblikke i moderne tid. Hvor mennesket sætter fod på et andet himmellegeme og betræder et mærkeligt spejl, hvorfra alting fra da af ses i et andet perspektiv. Da vi erobrede Månen, opdagede vi ved selvsyn, hvad vores jord er for en unik, blå, skyomhvirvlet verden.

Svævende derude. Midt i det uendelige, sorte verdensrum. Vi vidste det godt, men havde indtil 1969 kun en anelse om, hvad det betød at se os selv i det nye perspektiv.

En uforglemmelig rumodyssé

Chazelle har seriøst sans for denne poesi, men tramper ikke rundt i det, og selv om filmen ikke handler om musik, er der masser af musik alligevel. I stedet for en sexscene danser Armstrong og hans kone tæt i deres soveværelse, og i rumkapslen sørger et vægtløst kassettebånd for lydspor til månen.

Men det er af andre årsager, at Chazelle for tredje gang kører sig selv i stilling blandt de kommende oscarkandidater.

For det første giver Chazelle og Ryan Gosling et virkelig indlevet portræt af Neil Armstrong. Et stykke fiktiv poesi om den fåmælte Armstrong, der skildres som introvert og socialt akavet. En tekniknørd, men også en mand af en anden tids solide tømmer, der uden at mæle et ord tager livtag med sine sår. Først krigen, så en datter, der døde som treårig.

I rollen understreger Ryan Gosling, at han er et smukt bindeled mellem den fyrige, moderne stil og Hollywoods stoiske, gamle kæmper. Han bliver strålende suppleret af Claire Foy som astronautens hårdt prøvede hustru Janet og af Jason Clarke som astronautkollegaen Ed.

Kombinationen af hverdagsrealisme fra 1960’ernes USA og rumkapløbet skildret helt nede fra maskinrummet gør filmen en lyslevende dans med nostalgien ikke ulig ’La La Land’ alle forskelle til trods.

»Hvad der er interessant omkring den første månelanding er, at vi har så få optagelser fra den. Der var bare den ene tv-transmission, der er kornet sort-hvid og i dårlig opløsning. Det brugte vi til at skabe en fornemmelse af, hvordan det må have føltes at være der i virkeligheden«, fortæller Damien Chazelle til pressen.

»Vi prøvede at få det føles, som om du selv er på månen, i virtual reality eller simpelthen i Armstrongs sko, da han tog de der første skridt«.

Og lige præcis sådan er det. Dens taktile sans gør ’First Man’ til en uforglemmelig rumodyssé. Her tænker jeg faktisk ikke så meget på, at man selv føler, man sætter sine rillede såler ned i månestøvet, men snarere på al den larm, raslen og kling-klang, som det alt andet end strømlinede rumkapløb sættes i scene med.