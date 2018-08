Fin portrætfilm om Gene Kelly skildrer en dedikeret humanist

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Bo Tao Michaëlis om 'Gene Kelly - et liv med dans', der kan ses på dr.dk.

En dansker bør vel rødme som klassens bly viol budt op til dans af gymnasiets galliske charmørkarle, beruset af både den besøgende franske præsident og dennes ambassadørs skamros af vor nations dyder.

Til gengæld kan vi så i den grad af Frankrig lære at gå med større spenderbukser, være mere økonomisk ødsle og smagsmæssigt large over for kunst og kultur. Livsnødvendigt på linje med sundhedssektor og skolegang. Ikke kun med hensyn til egen kultur, men hele verdens og uden den tyskarvede og kyklopiske opdeling i fin- og lavkultur.

Dengang selv toughe Humphrey Bogart og Gary Cooper faldt til føje, stod Kelly fast

Just som i den fine franske portrætfilm ’Gene Kelly – et liv med dans’ fra 2016. At anerkende populær kunst som moderne kunst, ikke kun tage på den slags med en sukkertang. Alt i alt kernen i dette smukke signalement af en song and dance man og hans kunstart. Ikke kun den glade irsk-amerikanske frikadelle, som synger i regn og sol, for nu at parafrasere den udmærkede danske titel på ’Singin’ in the Rain’, musicalen, som selv genrens hadere elsker. Men også en dedikeret humanist med både kunstnerisk og politisk engagement.

Han måtte mere eller mindre flygte til Europa under USA’s mccarthyisme i begyndelsen af 1950’erne på grund af egen socialisme og sin kones marxisme. Dengang selv toughe Humphrey Bogart og Gary Cooper faldt til føje, stod Kelly fast. En sarkastisk filmhistoriker har engang sagt, at blandt de mandlige skuespillere anklaget for uamerikansk virksomhed var der kun to rigtige mandfolk, en komiker og en danser. Danny Kaye og Gene Kelly. Og som bekendt var Kellys andet fædreland Frankrig, hvor han blev dyrket af både landets ballet og filmkunst.

Han talte flydende fransk med amerikansk accent tykkere end ahornsirup. Hans mesterlige George Gershwin-film ’En amerikaner i Paris’ er en hyldest til både Paris og de franske impressionister. Hans skelsættende stil med at lade sang og dans flyde over i hverdag og arbejde, mere på gaderne end på dansegulvet, skabte vedvarende skole. Først hos hans franske fan Jacques Demy, siden og sidst i Damien Chazelles charmerende og nytænkte filmmusical ’La La Land’.

Dokumentarfilmen gennemgik Genes liv via to børn fra hver sit ægteskab. som fortalte om dette gennemoptimistiske, storsindede kunstneriske menneske. Han så Fred Astaire som sin læremester, den dansende elegantier i stepsko og kjole og hvidt. Selv kaldte han sig beskedent, men med hensigt musicalens Marlon Brando.