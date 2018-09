Det største drama i 'Forsidefruer' fik vi desværre ikke lov at se

FOR ABONNENTER

Sidste sæson sluttede med en regulær cliffhanger. Janni råbte »hold kæft« til Sarah Louise under en fødselsdagsmiddag. Sarah Louise endte med at rejse sig og gå, mens hun erklærede, at hun nægter at være med til flere af Jannis »eskapader«. Og ja, nu bliver det lidt internt, men i forhold til hvor mange konflikter der allerede har været mellem Sarah Louise og de andre forsidefruer på TV3, virkede den her faktisk til at være et niveau over underholdende tv-konflikt.