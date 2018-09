Sindssygt rige og sjove asiater slår 9 år gammel rekord Ny film har slået rekorden for den mest indtjente film siden 2009.

’Crazy Rich Asians’ satte allerede før sin premiere en milepæl som den første film i 25 år udelukkende med et amerikansk-asiatisk cast.

På tredje weekend er det nu lykkedes den romantiske komedie at ligge i toppen, når det kommer til billetsalg i USA. Med en national indtjening på godt 750 millioner kroner er filmen nemlig blevet den mest indbringende romantiske komedie i 9 år. Det skriver flere udenlandske medier.

Filmen slår dermed Amy Schumers ’Trainwreck’ fra 2015 af tronen som den mest indtjenende siden 2009.

Filmen følger amerikansk-asiatiske Rachel Chu, da hun med sin kæreste, Nick Young, rejser til en vens bryllup i Singapore. Her opdager hun, at Nick er fra en af de rigeste familier i Asien.

Ud over at være en gigantisk økonomisk succes med et budget på lidt over 190 millioner kroner har komedien især fået succes i det amerikansk-asiatiske mindretal i USA, der oplever, at filmen italesætter den stereotypificering, de selv oplever hver dag.

Filmen har ikke fået en dansk premieredato.