Malou er sin kærestes wingman: Forholdet er ikke i balance, og derfor katastrofalt at være vidne til

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Marie Andersen om 'Ku' godt må godt - fortællinger fra et åbent forhold (2:5)', der kan ses på dr.dk.

Hvis man godt kan lide at kigge ind i et åbent benbrud, er DR 3’s nye dokumentarserie ‘Ku’ godt må godt’ virkelig godt tv. Over fem afsnit skal vi følge livet med et åbent forhold hjemme hos 24-årige Malou og 27-årige Alex. De skal giftes og have børn, men de skal også have en masse sex med en masse andre. Det lyder jo meget interessant at få indblik i, hvordan to unge mennesker tackler den livsstil. Men det er falsk varebetegnelse. Vi skal i stedet kigge ind i det, der fremstår som et dysfunktionelt forhold, som ikke er modent til at invitere et tv-hold med ind under dynen og huden.

I stedet for at være et personligt, vedkommende program, bliver det decideret privat og tåkrummende. For når åbne forhold fremvises på tv, handler det som regel om to mennesker, der har nogle seksuelle behov, de ikke kan få tilfredsstillet i parforholdet, og derfor går på eventyr andetsteds. Ofte med reglen om, at relationerne kun må være seksuelle og overfladiske. Følelseslivet er forbeholdt partneren.

Set i tv Ku’ godt må godt – fortællinger fra et åbent forhold. DR 3. (2:5), dr.dk

I ‘Ku’ godt må godt’ er det omvendt. Det virker næsten, som om Malou leder efter en ny kæreste:

»Det er sjovt at møde nye mennesker, hvis man har noget at falde tilbage på. Jeg bliver jo ikke såret på samme måde, fordi jeg har Alex at komme hjem til, og så kan han trøste mig«, forklarer hun. Alex har også en regel om, at Malou ikke må have sex på første date, og han bryder sig ikke om, når mændene er for seksuelt pågående.

Ret hurtigt får man dog den mistanke, at reglen har det formål at udsætte smerten ved, at Malou har sex med andre. For forholdet er slet ikke i balance og derfor katastrofalt at være vidne til. Malou vælter sig i dates med mænd, som ikke har noget problem med, at hun har en kæreste, mens Alex desperat leder efter en kvinde, der gider smide trusserne for en optaget mand. Og den ubalance er Malou ikke bleg for konstant at påtale i en tone af påtaget omsorgsfuldhed:

»Lad os udnytte, at jeg har masser af overskud«, og »det kunne være mega fedt for mig, hvis du gik derfra og fik følelsen af at være høj på livet, som jeg helt vildt tit får«, siger Malou, inden hun skal hjælpe Alex med at score til et arrangement. Ret ydmygende, men svært at sige fra overfor, når man har indgået en kontrakt om, at åbenhed og seksuelle udskejelser trumfer provinsielle følelser som jalousi og tosomhed.

Men Malou fremstår, som om hun kun ønsker sig selv det bedste.