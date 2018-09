Sjov eller racisme? Standupkomikers dokumentar om den racistiske fremstilling af 'Apu' i 'The Simpsons' er ikke stor kunst, men det er værd at bruge 48 minutter på at forstå

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Han står der bag disken i Kwik-E-Mart og har gjort det i årtier i den animerede hitserie ’The Simpsons’, den indiske immigrant Apu Nahasapeemapetilon, hvis efternavn betyder noget i retning af ’pis og papir’.

Siden seriens 8. afsnit i 1990 har han stået der og betjent Springfields indbyggere med en servil, underdanig og samtidig lettere lusket attitude. Og med en tyk, tyk indisk accent.

Standupkomikeren Hari Kondabolu har fået nok. Han er selv andengenerationsinder i USA og er vokset op med, at folk med hans kulturelle og etniske baggrund var fraværende i mediebilledet.

Ingen nyhedsværter, ingen quizmastere, ingen sæbeopera-skurke eller -helte havde indisk baggrund. På nær Apu, altså. En karikatur af en mand, der i øvrigt taler så gebrækkeligt, at folk uvægerlig griner og børn drillende bruger hans tungerullende maner over for skolekammerater, hvis hud har samme nuance som hans.

Jeg har fulgt ’The Simpsons’ og dermed også Apu i lange perioder og må flovt erkende, at jeg aldrig har tænkt på karakteren som et racistisk indslag.

Jeg har blot tænkt på ham som en skæg figur blandt andre skægge figurer. Men latteren stikker i halsen, når man via Hari Kondabolu og hans vennekreds hører om, hvordan de oplever Apu, der har en ph.d. i computervidenskab og blev nummer 1 på CalTech, Calcutta Technical Institute ud af en million studerende, nu kioskejer.

De oplever ham som en voldsomt fornærmende stereotyp, og som et mediefænomen, der i perioder har haft ødelæggende effekt på deres liv.

Som når deres hvide venner har kaldt dem Apu og talt til dem med den vrængende indiske accent, som i øvrigt er opfundet af skuespilleren Hank Azaria, en hvid mand, til den brune mand fra Bengalen.

Hari Kondabolus dokumentar om sin vrede mod Apu er ikke stor kunst. Hans indignation gentages om og om igen uden større variation, og det virker forceret, når han i en samtale med Whoopie Goldberg forsøger at få hende til at sammenligne Apus optræden i ’The Simpsons’ med fortidens minstrel shows.

Hvad der til gengæld virker er, at han inviterer sin vennekreds af andre amerikanere med indisk baggrund til en snak om Apus effekt.

Som når skuespiller og komiker Asif Mandvi fortæller om, hvordan det kan være svært at få spillerum, medmindre man netop tager Apus karikerede accent med sig på scenen.

At der er en systemisk kultur omkring, hvordan sydasiater bliver skildret. Og at tiden er til at ændre den forkvaklede kultur. Det i sig selv er værd at bruge 48 minutter på at forstå.