Der mangler nuancer i den danske dækning af det svenske valg

Når det gælder Mellemøsten eller fjerne afrikanske destinationers politiske liv, er der altid skrappe og skarpe eksperter at finde. Men gælder det Sverige, vort broderland og nærmeste mentale slægtning, er det åbenbart noget sværere at finde vidende venner.

I DR 2’s Deadline er det næsten altid de samme, som bestemt ikke er hverken kedelige og kvajede at lytte til; deres ekspertise er bare ikke indlysende. Og på TV 2 News kan man altid trække Hans Engell af stald. Hans analyser vinder måske ikke priser, men er ædrueligt antagelige.

Til gengæld var der fuld damp på kedlerne på de svenske kanaler

Med hensyn til civile kilder er man heller ikke så karrig. Et besøg på et blåt beskænkningssted bragte liberalt sindede danske frem i lyset, og her blev det slået fast, at min fjendes fjende er min ven, akkurat som på venstrefløjen i den kolde krigs dage.

En ung kvinde var så glad for Sverigedemokraternas fremgang, for så kunne den svenske politiske korrekthed få en over nakken – omsider – et klokkeklart og formørket udtryk for manikæisk tankegang, hvor ingen nuancer kan gro.

Enten er du mod os eller med os. Sort og hvidt som tangenterne på et klaver, men aldeles uden disses mulighed for sfærisk poesi. Og selv med udsendte medarbejdere kom de danske stationers rapportering ikke rigtig ud over rampen, bortset fra Ole Ryborgs bundsolide arbejde. Han formåede at formidle med stramt bundet slips og uden selfie-manerer.

Til gengæld var der fuld damp på kedlerne på de svenske kanaler, der havde delt arbejdet i mellem sig, så den ene tog riksdagsvalget og den anden kommunal- og länsrådsvalg. Her var såvel studieværter som reportere i marken væsentlig mere tændte, og der blev inddraget aspekter af valgkampens temaer, som den danske dækning tilsyneladende ikke anede eksistensen af.

Nu var det jo også deres valg, kan man sige. Ja, men i betragtning af hvor godt forberedt danske udenrigsjournalister og ekspertkommentatorer i reglen er op til franske, tyske, britiske og amerikanske valg, kan det undre, hvorfor man ikke bruger lidt mere krudt på Sverige.

Det ville nemlig også forhindre, at befolkningen her til lands igen og igen får lov til at bevare deres blyindfattede fordomme om, at Sverige nærmest er et identitetspolitisk eldorado, hvor såkaldt rigtige emner fortrænges, til fordel for om man må sige hän, høn, dån eller dü og læse ’Tintin i Congo’ i den originale udgave.

Og så var de danske kanaler aftenen igennem en postgang for sent på den. Derfor endte denne tv-anmelder til sidst med at blive på svensk fjernsyn.