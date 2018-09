Al respekt til Matt Groening, men hans nye Netflix-serie er ikke i nærheden af ’The Simpsons’ Matt Groenings middelalderserie om den ublu prinsesse Bean er fin nok. Den er bare ’The Simpsons’, og det vil altid være ophavsmandens problem.

FOR ABONNENTER

Problemet for tegneserieskaberen Matt Groening er, at han for altid vil blive identificeret med den dysfunktionelle familien Simpson fra Springfield, USA. Om han så skiftede køn og stillede op som uafhængig præsidentkandidat til præsidentposten og blev valgt efter at have insisteret på kun at tale urdu under valgkampen, ville han stadig være mest kendt som ham, der skabte ’The Simpsons’.