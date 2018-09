Førende producere advarer: Dansk dokumentarfilm er truet på livet Efter den nye medieaftale og forud for filmaftalen advarer en række markante dokumentarfilmproducere om, at betingelserne for dokumentarfilm er vanskelige.

Sigrid Dyekjær har knap nok nået at tage telefonen, før hun udstøder et indigneret suk, der lyder halvt trist og halvt som pustet fra en sportsbokser, der med små hidsige hop varmer op til at gå løs på en træningssæk.

Hun er blevet spurgt til den vigtigste udfordring, dansk dokumentarfilm står over for, og svaret falder prompte.

»Det er en katastrofe, at danske tv-stationer mister filmforpligtelsen«.

Sigrid Dyekjær er prisvindende producer med mere end 20 dokumentarfilm på cv’et og medejer af produktionsselskabet Danish Documentary. Men i øjeblikket gør hun og resten af selskabet sig store overvejelser om, hvorvidt livsbetingelserne for danske dokumentarer er blevet så vanskelige, at de helt skal lukke selskabet.

Hun er en blandt en række ledende producere, som er fundamentalt bekymrede for dansk dokumentarfilms fremtid. I øjeblikket holder de vejret og venter på den kommende filmaftale, som sammen med sommerens medieaftale sætter rammerne for dansk film i de kommende år. Udsigten er, at det fremover kan blive langt sværere at finansiere danske dokumentarfilm og få dem ud til et bredt publikum, lyder vurderingen.

»Som det ser ud nu, er den største udfordring for dansk dokumentar helt grundlæggende overlevelse«, mener Signe Byrge Sørensen, der har produceret flere prisvindende dokumentarfilm og været oscarnomineret to gange med filmene ’The Act of Killing’ og ’The Look of Silence’.

Et af kardinalpunkterne er 130 millioner kroner, som DR og TV 2 hidtil har skullet støtte dansk film med hvert år – den såkaldte filmforpligtelse. Den blev lavet grundlæggende om i medieaftalen, og det risikerer at trække tæppet væk under dansk dokumentarfilm, lyder kritikken.

»Med filmforpligtelsen forsvinder en vigtig forbindelse til publikum, fordi den er med til at sikre, at filmene når ud via tv-stationerne. Og så mister vi et meget vigtigt led i finansieringen, fordi det er en helt afgørende blåstempling, at vi både har en væsentlig støtte fra Det Danske Filminstitut (DFI) og en dansk tv-station, når vi skal rejse penge i udlandet«, siger Signe Byrge Sørensen.

For at få den udenlandske finansiering er det afgørende, at en tv-station fra hjemlandet er engageret i filmen og kan få den ud til et publikum. På film som de oscarnominerede ’The Act of Killing’ og ’Last Men in Aleppo’ kommer 70 til 80 procent af finansieringen ofte fra udlandet, men uden filmforpligtelsen bliver det sværere at skaffe.

»Når vi skal finansiere de film, er det et kludetæppe af mange forskellige aktører, og der er det afgørende, at vi har den danske base på plads: filminstituttet og en tv-station, som knytter sig til filmen. Som jeg ser det, der sker nu, bliver det svært at lave den slags film fremover«, siger produceren på ’Last Men in Aleppo’, Søren Steen Jespersen.

Foto: Larm Film Film som 'Last Men in Aleppo' har hentet størstedelen af sin støtte i udlandet, men det bliver sværere fremover, hvis ikke der er økonomisk opbakning til filmene i Danmark, frygter producerne.

Fokus på dansk sprog

Oven i de økonomiske udfordringer kom det tirsdag frem, at DR’s public service-kontrakt fremover skal have yderligere fokus på dansksprogede dokumentarfilm. Det betyder i praksis, at danskproducerede internationalt berømmede film som ’Putins kys’, ’Last Men in Aleppo’ og ’The Act of Killing’, der ikke foregår på dansk, men har placeret dansk dokumentarfilm helt i toppen af den internationale liga, muligvis kan gå en vanskeligere fremtid i møde.

Penge flyttes til nye puljer

De 120 millioner kroner fra filmforpligtelsen fjernes ikke, men bliver flyttet ud i andre støttesystemer. 35 millioner placeres i filmfonde uden for hovedstaden, og resten placeres i et støttesystem uden for DFI’s eksisterende puljer, som skal fastsættes i den kommende filmaftale.

På den måde risikerer man reelt, at beløbene bliver markant mindre, og at mange penge forsvinder fra filmproduktionen, fordi pengene fra de regionale fonde indtil videre ikke er øremærket filmkunst, men kan gå til for eksempel administration og kurser uden for hovedstaden, siger Jesper Jack, der blandt andet har produceret filmen ’Venus’ og ’Fra Thailand til Thy’.