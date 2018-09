Kulturminister Mette Bock: Producernes bekymringer er overflødige Der bliver ikke færre ressourcer til danskproducerede dokumentarfilm, garanterer kulturministeren som svar på en række fremtrædende filmproduceres advarsler om, at dansk dokumentar er i fare med den nye filmaftale. »Alle har jo sådan set en fælles interesse i, at vi skal have et stort engagement i dansk film«, siger Mette Bock (LA).

En række førende filmproducere mener, at dansk dokumentar er truet på livet, fordi I med medieforliget har adskilt pengene fra tv-stationernes filmforpligtelse. Har dansk dokumentarfilm lige så gode muligheder for at rejse penge efter den ændrede filmforpligtelse som i dag?

»Fuldstændig. Den filmforpligtelse, som lå på tv-stationerne, er nu løftet ud, men pengene er der jo stadigvæk. Nu skal vi til at have filmforhandlingerne, og der skal vi finde ud af, hvordan de ressourcer skal anvendes. Men der bliver ikke færre ressourcer, så det er en bekymring, der ikke er grund til at have«.

De frygter, at der forsvinder en masse penge fra filmproduktion til administration og opbyggelse af det nye støttesystem. Kan du garantere, at der kommer til at være lige så mange penge at lave dokumentarfilm for fremover?

»Der er ikke nogen, der har en interesse i at binde pengene i administration eller bureaukrati. Alle har jo sådan set en fælles interesse i, at vi skal have et stort engagement i dansk film. Det ved jeg, at både DR og TV 2 er meget interesseret i. Nu bliver det bare på andre vilkår fremover, men produktionsniveauet og -volumen bliver der ikke rørt ved. Så jeg mener, det er en overflødig bekymring«.

»Pengene er der«

Hvad vil det sige, at tv-stationerne skal engagere sig i film »på markedsvilkår«?

»Det, der ikke har været godt i den gamle ordning, er, at tv-stationerne ifølge det, de selv siger, meget tit har måttet engagere sig med priser, der oversteg værdien for tv-stationen af den enkelte film. Det, at man nu siger, at engagementet skal ske på markedsvilkår, betyder, at så må den enkelte producent og den konkrete tv-station forhandle, hvad der er prisen for at levere denne her film. Det er sådan set et meget godt princip. Pengene er der – jeg har talt med både DR og TV 2, og jeg har ikke fået nogen som helst indikationer på, at de ikke vil engagere sig i at få vist de her film«.

I DR’s public service-kontrakt står der, at DR skal engagere sig i dansksprogede film. Hvorfor skal tv-stationernes filmforpligtelse ikke gælde film som Oscar-nominerede ’The Act of Killing’ og ’Last Men in Aleppo’, som er afhængige af støtten for at rejse penge i udlandet?

»Det er der rig mulighed for fortsat. Der er en særlig forpligtelse i forhold til det dansksprogede, men der er intet, der forhindrer tv-stationerne i også at investere i film, som er på et andet sprog end dansk. Overhovedet ikke«.

Men er det realistisk, at tv-stationerne vil investere i internationale dokumentarfilm, når de nu allerede er forpligtet til at engagere sig i lige så mange titler som hidtil kun på dansk?

»Jeg er helt sikker på, at både DR og TV 2 havde fortalt mig, hvis de ikke havde en interesse i at bruge ressourcer på at investere. Det, de er meget glade for, er, at de nu kan få lov til at investere på markedsvilkår – det vil sige til priser, som gør, at de faktisk kan betale den reelle værdi, en bestemt film har, i forhold til tv-stationen. Det er et godt princip«.

Efter dette interview blev lavet, vil kulturminister Mette Bock nu ændre kravet om, at DR's støtte kun kan tilfalde dansksprogede produktioner, lyder det i Radio 24syv.