Klar, parat, bag: Nu er der gået kage i lørdag aften - hvem bliver den nye Tobias, Rosa eller Micki? I kampen om seerne er ’Den store bagedyst’ flyttet til lørdag aften. Men derudover er alt, som det plejer. Åbenbart er det god public service at bygge et hønsehus i dej og chokolade.

Hul i ’X Factor’, har man åbenbart sagt på direktionsgangen i DR Byen. Det internationale skrummel af et koncept ryger til højestbydende, så DF’s Morten Marinus og Peter Skaarup slipper for at se syngende andengenerationsindvandrere på DR fredag aften.

Godt nok mister vi et af vores mest populære programmer, som til og med samler nationen på tværs af alle demografiske kategorier. Men vi har stadig ’Den store bagedyst’, og den kan også bringe folk sammen. For alle kan lide kage, og så flytter vi formatet, med mørdej, mousse og marengsmasse, til lørdag aften. På den måde kan vi måske vinde nogle weekendseere tilbage.

Den store bagedyst (1:9). Vært: Timm Vladimir. Dommere: Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo. DR 1, lørdag aften. Kan ses på dr.dk

fakta Den store bagedyst Formatet er udviklet i Storbritannien som en tv-version af de bagekonkurrencer, der typisk indgår i byfester og dyrskuer i den britiske provins. Programmet blev oprindelig sendt på først BBC Two, siden BBC One, men fra sidste år solgte produktionsselskabet Love Production formatet til Channel Four. I Danmark blev første sæson sendt i 2012, først med jyske Vinderslevholm som venue, men fra 2016 har Clausholm Slot givet husly til konkurrencens bagetelt. Dommere var i de første fem sæson Mette Blomsterberg og Jan Friis-Mikkelsen, men fra sidste år tog Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo over. Værter var først Peter Ingemann og Neel Rønholt. Timm Vladimirr har været tovholder siden 2014. Konceptet er blandt andet solgt til svenske TV 4, belgiske VTM, estisk TV 3, finsk MTV 3 og tyske Sat 1. I alt 30 forskellige tv-udbydere, heriblandt Sverige, Belgien og Tyskland. har meldt sig under fanerne. Vis mere

Sådan kunne rationalet bag beslutningen om at rykke seersuccesen ’Den store bagedyst’ fra torsdag til weekendens bedste aften lyde. Fredag er tabt. DR’s ’Live’ har så få seere, at det end ikke er på top-10-listen over de mest sete programmer i ugen. TV 2 har med ’Vild med dans’ kørt en tank gennem det projekt. Men om lørdagen står standupkomikeren Lasse Rimmer på TV 2 med sit lidt melerede ’Stormester’, hvor kendisser foretager sig mærkelige ting. Det er en kamp, der er til at vinde.

Ikke mindst i betragtning af at årets bagedyst allerede fra første færd ser ud til at blive blandt de bedre. De to ’nye’ dommere er ved at finde travet, og især Markus Grigo udviser faglig karisma. Og blandt deltagerne er der adskillige, som godt kunne gå hen og blive publikumsdarlings. For det er jo en helt afgørende betingelse for hver sæsons succes, at der er en eller flere big personalities, som kan stråle og gøres til genstand for positiv eller negativ dyrkelse.

Alle håber selvfølgelig på, at der viser sig en shooting star som Tobias. Eller i det mindste en Liv, en Micki, en Annemette, en Sune eller en Andrea. Og helst også et par fascinerende sorte heste som den cool bedstemor Rosa eller den dejlige Iben med den gnæggende latter. For ellers er det bare goldt nørderi og konditoral konkurrencementalitet for fuld udblæsning, galopperende ganacherytteri og hundrede meter temperering af chokolade for velmeriterede amatører. Identifikationen og deltagernes skrøbelige menneskelighed er alt vigtigere end selv de mest opulente kreationer af biskuit-dej og fondant.

Og der er faktisk allerede et par interessante personer, der så småt er trådt i karakter.

Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR Programmets yngste deltager i år er Emil, som er æstetisk til fingerspidserne.

For det første er der programmets benjamin, den 16-årige lyngbygenser Emil. Som søn af to grafiske designere er han opdraget æstetiker, hvilket han på imponerende vis demonstrerede allerede i den indledende tørkagerunde med skarpe citroncirkler med krydderurtetilsmagt lemon curd og sirlige dekorationer af hvid chokolade. Men også den joviale efterskolelærer Sara kom fra starten ud over rampen som en person, man godt kan komme til at holde særdeles meget af. Et hønsehus i gulerodskage og jordskokkebagværk med chokoladeovertræk er en frembringelse, man ikke støder på i den lokale 7-Eleven.

Den langhårede løber Kristoffer vil formentlig udvikle sig med syvmileskridt og sætte sit hår på mange interessante måder. Hårlabile deltagere kommer ofte langt, jævnfør Sune fra sæson fem. Og den russiskstuderende Albert har også potentiale, selv om hans creme-færdigheder viste sig noget selvovervurderede til at begynde med. Til gengæld skabte han smukke falliske løgkupler à la russe. Det er vist heller ikke set før.