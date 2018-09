'Den store bagedyst' overlever DR's spareplan. Andre programmer er ikke så heldige DR lukker små tv-aviser og vil ikke længere sende Tour de France og Champions League i håndbold.

Selv om DR vil skære hårdt i sport, underholdning og livsstilsprogrammer, så kan de mange fans af 'Den store bagedyst' ånde lettet op.

For på et netop overstået pressemøde om de store besparelser i DR, fastslog generaldirektør Maria Rørbye Rønn, at et program som 'Bagedysten' vil fortsætte også i det nye DR.

Til gengæld bliver der gået hårdt til Sporten. Når den nuværende aftale om Tour de France udløber, vil DR ikke forny den. Dermed vil dækningen af den største cykelbegivenhed være overladt til TV 2 og Eurosport.

DR vil heller ikke forlænge aftalen om at transmittere håndbold fra Champions League.

Derover bliver DR2 Dagen og de to små tv-aviser klokken 17.50 og klokken 19.55 nedlagt.

Ifølge Mediawatch trækker DR Nyheder desuden stikket på to magasinprogrammer: 'Langt fra Borgen' med Ask Rostrup og kulturmagasinet 'Gejst' med Maria Månson. Det sker til juni.

»DR bliver mindre, og vi vil blive brugt mindre. Jeg ved, at når sådan nogle besparelser bliver konkrete vil mange synes, at det var deres yndlingsprogram, der forsvandt«, sagde Maria Rørbye Rønn og tilføjede, at alle DR-seere »vil opleve, at de mister noget«.

Hun fortalte også, at DR i Aarhus bliver hårdt ramt af de store besparelser, fordi Sport og mange livsstilsprogrammer bliver produceret i Aarhus. Til gengæld kommer der en ny indlandsredaktion med base i Aarhus, så hele landet bliver dækket bedre.

Men det næste års tid vil DR stort set ligne sig selv. Det er først i 2020, at det nye DR med de store forandringer bliver gennemført.