Spændetrøje til dr.dk: DR må ikke længere skrive lange artikler til nettet DF's krav om begrænsninger af de skrevne nyheder på dr.dk har sat aftryk på ny public service-kontrakt.

Det er slut med at publicere lange, skrevne nyhedsfeatures på dr.dk

Kravet fremgår af den nye public service-kontrakt mellem DR og Kulturministeriet, som netop er blevet offentliggjort.

I kontrakten, som sætter rammerne for DR's virke, lyder det:

»DR skal på dr.dk have fokus på egenproduktion og danske produktioner med lyd, billede og tekst. DR kan bringe tekstbaserede nyheder, men skal afholde sig fra lange, dybdegående artikler«.

Hvor public service-kontrakten normalt forhandles mere eller mindre direkte mellem Kulturministeriet og DR i forlængelse af det indgåede medieforlig, blev den nye kontrakt indgået efter et mere utraditionelt forløb, hvor medieforligspartneren Dansk Folkeparti deltog i en række møder i ministeriet.

Her havde partiet blandt andet kravet om stækkelse af DR's skrevne nyheder på dr.dk med i tasken, kunne Mediawatch skrive tidligere på måneden.

»DR skal ikke skrive nyhedsartikler, politiske analyser eller producere magasin-lignende tillæg til dr.dk«, udtalte partiets medieordfører, Morten Marinus, i den forbindelse.

Medvind til de private

DF's mere bastante krav er altså i kontraktteksten blevet begrænset til at handle de ikke nærmere definerede »lange, dybdegående artikler«.

Generelt hedder det, at »DR skal fokusere på indhold, der ikke udbydes af kommercielle udbydere. DR skal derfor ikke sende alt til alle. DR må i indhold og distribution ikke konkurrere med private aktører, hvor det ikke tjener et klart public service-formål«.

I kravet om en stækkelse af DR's skrevne virke på nettet lyder et ekko af de gentagne opråb, der har gjaldet fra landets privatejede medier i organisationen Danske Medier gennem en årrække.

Her udgav man i 2016 en rapport, som påviste, at væksten i både udbud og sidevisninger på de licensfinansierede nyhedssider var løbet fra de private mediers.

»Hvis gratistilbuddet fra DR og de regionale TV2-stationer er så omfattende, at det er et fuldgyldigt alternativ til de private medier, er valget ikke svært for borgere, der ofrer eventuel mærkeloyalitet for at få nyhederne gratis«, lød kritikken blandt andet dengang.

International rapport ikke enig

Antagelsen om en sammenhæng mellem DR's nettilbud og de private mediers kvaler blev dog umiddelbart modsagt i konklusionen på en international rapport fra Reuters Institute ved Oxford Universitet. Den fandt ikke »beviser for nogen betydelig negativ effekt« af public service-mediernes netnyheder.

Hvor både DF og regeringen allerede i 2016 følte sig overbeviste af Danske Mediers rapport, betegnede Socialdemokratiet den som et rent partsindlæg.