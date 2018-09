Lige nu: DR nedlægger 375 til 400 stillinger 25 chefstillinger sløjfes, og DR går fra syv til fem direktørområder.

Mellem 375 og 400 medarbejdere på DR skal sige farvel til deres stilling som følge af mediekoncernens nye spareplan. Planen skal i 2021 sikre besparelser for 420 millioner kroner årligt.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Ifølge den bliver besparelserne især hentet på administrationen, et område der fremover går fra to direktører til én.

Administrationsorganet DR Medier halveres bemandingsmæssigt. Det er her, beslutninger om sammensætningen af DR's indhold bliver taget.

Men også områderne sport, underholdning, livsstil og udenlandsk fiktion skal skære. Til gengæld vil DR styrke dækningen af regionale emner på DR1. Indholdet til små børn, samt dokumentarproduktion, kor og orkestre bliver ikke beskåret.

Omstrukturering på chefniveau

I alt sløjfes 25 chefstillinger. I går indkaldte organisationen til såkaldte sindesamtaler i cheflaget, hvor nogle fik at vide, at de ikke længere har en fremtid i DR, og andre fik tilbudt almindelige stillinger i stedet for deres nuværende.

DR går desuden fra tre to til indholdsdirektører. DR Danmark, DR Kultur og DR Nyheder organiseres som DR Kultur, Børn og Unge samt DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter.

Spareplanen koster direktør for DR Kultur Tine Smedegaard Andersen jobbet. Desuden oplyser DR, at der »er igangværende dialog med direktør for DR Danmark Anne-Marie Dohm«.

Planen er udmøntningen af de store besparelser på 20 procent, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om inden sommerferien. Her besluttede de at skære 773 millioner kroner af DR's budgetter over de næste fem år.