Statens kontrakt med DR er landet: Det nye DR giver især forandringer for børn og unge Danmark går fremover fra seks til tre public service-kanaler, ligesom tre radiokanaler lukker.

Ungekanalen DR 3 og DR Ultra for ældre børn kan fra 2020 kun ses online. DR K lægges ind under DR 2. P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz lukker.

Det betyder, at DR vil have tre tv-kanaler: DR 1, DR 2 og Ramasjang.

Det står i den public service-kontrakt, Kulturministeriet netop har fremlagt. Kontrakten er statens aftale med DR om, hvilke forpligtelser mediekoncernen skal leve op til de kommende fem år.

DR og staten har med omlægningen valgt at sløjfe de tv- og radiokanaler, der har færrest seere. Men det får især betydning for de danske børn og unge, der mister muligheden for at se flow-tv produceret specifikt til dem.

Det vurderer Kirsten Drotner, der er professor i medievidenskab ved Syddansk Universitet og forsker i børn og medier.

»Det vil være en udfordring for store børn, at de ikke længere har et univers, der kun er et DR-univers. Hvis de først er på nettet, vil vejen til alle mulige andre sider være kort. Aftalen vil på den måde nedgradere børns mulighed for at få public service-indhold«, siger hun.

Hun pointerer, at man i resten af Skandinavien satser på public service.

»Både i Sverige og Norge har man meget stærkt fokus på, at man skal have nogle børneuniverser, der er fri for kommercielle interesser«.

Det vil sige universer, hvor indholdet ikke har til formål at sælge varer eller gøre seeren til en vare i kraft af vedkommendes data. Som man for eksempel er, når man bevæger sig på de sociale medier.

Flow-kanaler trækker børnene ind

Henrik Søndergaard, der er professor i medievidenskab ved Københavns Universitet og forsker i public service, ser ikke omlægningen som en stor forskel for danske børn og unge, der allerede nu primært ser DR-kanalerne online. Men det gør det sværere at trække dem ind i public service-universet.

»Flow-kanalerne er også et udstillingsvindue for det, der foregår online. De kendte tv-serier bliver jo omtalt, fordi de bliver vist i fjernsynet. Det er en meget effektiv ekstra udstillingskanal, og derfor er det ikke gratis at fjerne dem«, siger han.

Han pointerer desuden, at DR får sværere ved at trække unge ind i public service-universet, fordi de formentlig ikke vil købe amerikanske programmer ind til DR 3 og Ultra, når de kun udkommer digitalt.

Spareplan kommer klokken 10

Klokken 10 i dag fremlægger DR sin spareplan, der skal præsentere, hvordan mediekoncernen vil leve op til forpligtelserne i public service-kontrakten og kravet om at spare 20 procent, der var en del af sommerens medieforlig.

Mandag aften gav flere DR-medarbejdere udtryk for utilfredshed med, at de skulle læse om de nærmere planer for sparerunden på andre mediers hjemmesider, hvor lækkede oplysninger har floreret.

De får også at vide klokken 10, hvad DR's spareplan betyder for deres stilling. Allerede i går blev en del chefer kaldt til såkaldte sindesamtaler, hvor nogle fik at vide, at de ikke længere har en fremtid i DR, og andre fik tilbudt almindelige stillinger i stedet for.

I alt forventes det, at flere hundrede medarbejdere bliver afskediget som led i spareplanen.