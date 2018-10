Netflix aflyser superhelteserien 'Iron Fist' Sammen med Disney aflyser Netflix nu tredje sæson af serien om millionæren med den kraftfulde næve, mens de andre Marvel-helte på streamingtjenesten fortsætter.

I en fælles udtalelse oplyser Disney-ejede Marvel og streaminggiganten Netflix, at de aflyser den kommende tredje sæson af 'Iron Fist'.

Det skriver Deadline.com.

»Vi er taknemmelige for de fans, der har set disse to sæsoner, og for det partnerskab vi har haft med serien. Selv om serien nu slutter på Netflix, vil den udødelige Iron Fist leve videre«, skriver de.

Det er første gang Netflix aflyser en af de superhelteserier, de begyndte at producere, efter de indgik en aftale med Marvel i 2013.

Fortællingen om mangemillionæren Danny Rand og hans magtfulde næve er en, der aldrig rigtig lykkedes for Netflix. Den første sæson fik masser af fankritik. Blandt andet fordi actionscenerne var for dårlige.

Anden sæson lykkedes væsentligt bedre og lagde også op til en tredje sæson. Alligevel er den åbenbart ikke gået bedre, end at man nu aflyser.

Disneys nye streamingtjeneste

At den fælles udtalelse slutter med at konstatere, at Iron Fist lever videre har efterfølgende fået folk til at spekulere på, om det betyder, at Disney vil genoplive serien, når de næste år forventes at lancere deres egen streamingtjeneste.

Her er der allerede rygter om en 'Star Wars'-serie og superhelteserier med Loke og Scarlet Witch.

Det er dog også muligt, at skuespilleren Finn Jones blot kommer til fortsat at spille Iron Fist i den forventede tredje sæson af Netflix' anden superhelteserie 'Luke Cage'.