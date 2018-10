Ny Netflix-film om Utøya-tragedien, man helst vil glemme: En velturnereret påmindelse, som man ikke bare sætter sig til at se i upåvirket tilstand

Unge Jonas Strand Gravli er fin som Viljar, men hatten af for Anders Danielsen Lie, kendt fra Joachim Triers ’Oslo, 31. august’, der har påtaget sig rollen som Breivik og haft mod til at spille en mere neutral end monstrøs Breivik, hvor man selv må prøve at skelne en satans psykopat fra den sølle djævel. Næsten på samme måde som Breiviks advokat har Lie påtaget sig en upopulær, men nok så vigtig rolle.

I Norge har man naturligt nok harceleret over, at nordmændene i filmen taler engelsk med norsk accent. Men den distance glemmer man hurtigt som udenforstående.

Svagheden i et ellers på mange måder følelsesladet og væsentligt drama er snarere, at den er for konventionelt fortalt. Der skal skabes genkendelighed, og dramaet skal have adresse ud over Norge.

Men at lade det udmunde i en advarsel om ikke at tage for let på truslen fra det radikale højre er paradoksalt nok på en måde at gøre den computerspilstossede, morderiske fantast Breivik for stor ære.