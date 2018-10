»Hvorfor er det racistisk?« Blackface-bemærkninger sår tvivl om tv-stjernes fremtid i branchen Under en paneldebat i talkshowet 'Megyn Kelly Today' satte værten af samme navn spørgsmålstegn ved, om 'blackfacing' overhovedet var racistisk. Det får nu konsekvenser.

Morgenværten Megyn Kelly, der har sit eget talkshow 'Megyn Kelly Today' på NBC, er havnet i lidt af en shitstorm.

Det sker, efter hun i tirsdagsepisoden havde samlet et panel, hvor de diskuterede halloweenkostumer.

Kelly gav udtryk for, hun ikke forstod, hvorfor det var racistisk eller diskriminerende at male sig sort i ansigtet - såkaldt blackfacing - i forbindelse med den uhyggelige højtid.

»Hvad er det, der er racistisk? Da jeg var barn, var det okay, så længe du var i karakter«, sagde hun.

The New York Times skriver også, at hun i onsdagsepisoden så direkte ind i kameralinsen for at undskylde over for sine seere. Torsdag mødte hun slet ikke på arbejde.

I stedet havde kanalen NBC erstattet liveshowet med en genudsendelse, og det har fået flere til at gisne om, at morgenværten højst sandsynligt ikke vender tilbage til nyhedskanalen.

Morgenværtens exit

Ifølge to anonyme kilder har Kelly allerede hyret juristen Bryan Freedman til at hjælpe hende med at rede trådene ud med kanalen. Angiveligt skulle forhandlinger om et eventuelt exit være i gang.

Efter det kom frem, at fredagsepisoden også ville blive en genudsendelse, har kanalens øverste chef, Noah Oppenheim, og Jackie Levin, programmets producer fortalt Kellys kolleger, at »de skal forberede sig på et par fridage«.

Efterfølgende har Kelly også skrevet en lang e-mail til sine kolleger, hvori hun undskylder for sine kommentarer:

»Jeg vil gerne begynde med to ord: I'm sorry. For tiden føles landet så splittet, og det har ikke været min intention at tilføje til den smerte. Jeg tror på, at tiden er inde til mere forståelse, kærlighed, følsomhed og ære. Tak for at lytte, og for at hjælpe mig med at lytte«.

Blackfacing som diskrimination

Blackfacing var fra 1800-tallet til 1960'erne en udbredt underholdningsform særligt i USA, men også i Europa. Fænomenet var karakteriseret ved, at hvide mennesker malede sig sorte i ansigterne og optrådte som stereotype forestillinger af sorte mennesker, der var fjollede, gode til at danse og slå på tromme.

De skulle ofte forestille at være fint tilfredse med livet som slavegjorte i en plantage. Blackface blev brugt til at retfærdiggøre kolonialiseringen og undertrykkelsen af af sorte.

Det er blandt andet den historie, som får folk til at opleve den slags udklædninger som diskrimierende. Hvad der også har fået omverden til at reagere voldsomt på Kellys udtalelser.