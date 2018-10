1 hjerte til ny Lisbeth Salander: Hvilken forskel gør det, at helten har kvindelige kønsorganer, hvis mennesket fortsat fortrænges? Den nye actionversion af Lisbeth Salander fungerer hverken som moderne Bond-helt eller som feministisk ikon.

FOR ABONNENTER

Salanders mørke fortid, som hidtil har været henholdt i et vist mørke, serveres nu brutalt fra start: To små piger, Lisbeth og hendes storesøster, sidder og spiller skak på et gulv i et stort slot, sådan som små piger jo gør, da de bliver meddelt, at far vil se dem.