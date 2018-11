Halvlunken afslutning på Netflix' succes-serie: Farvel, Francis Underwood, farvel, 'House of Cards' Sjette og sidste sæson af serien 'House of Cards' lukker effent og effektivt entreprisen uden dog at imponere. Men Robin Wright holder fanen højt som fandenivoldsk Fru Præsident. En lidt fesen afslutning på en af de mest betydningsfulde serier i nyere tv-historie.

Da vi forlod den kyniske, dænomiske, skruppelløse og nærmest perverteret pragmatiske præsident Frank Underwood og hans mindst lige så snu og durkdrevne hustru Claire i sæson fems afsluttende afsnit, var der lagt op til en forfærdelig ballade for parret med truende retssager og så videre.

Tv-serie









House of Cards. Sjette sæson. Koncept: Beau Willimon. Med bl.a. Robin Wright, Michael Kelly, Lars Mikkelsen, Derek Cecil, Patricia Clarkson, Greg Kinnear, Diane Lane og Campbell Scott. Alle sæsoner kan ses på Netflix.

Men det var faktisk for ingenting at regne i forhold til, hvad der skete i den virkelige verden, uden for fiktionen. Thi her rullede den store #MeToo-snebold og tog magtfulde, sexkrænkende mandspersoner fra medieverdenen med sig. Og en af dem, der viste sig at have været lovligt frisk i sin seksuelle fremfærd i forhold til underordnede, var såmænd Kevin Spacey, der i fem sæsoner og med en enorm succes havde spillet rollen som netop Francis Underwood i serien.

Så Netflix måtte finde på noget i en fart. Det gik nemlig ikke at have en sexkrænker i hovedrollen i så populær en serie. Ja, faktisk i selve serien, der om noget betegnede streaming-tjenesternes fremmarch uden for USA. Gode dyr var rådne, men selvfølgelig var problemet ikke større, end at dygtige plotmagere og manusforfattere kunne løse det.

Men så skete der noget ...

For fem år siden var tv-serier først og fremmest noget, man så på traditionelle tv-kanaler på bestemte tidspunkter, med mindre man havde investeret i bokssæt med hele entreprisen af for eksempel ’The Sopranos’, ’The Wire’, ’The West Wing’ eller de første par sæsoner af ’Mad Men’. Enkelte USA-farere talte ved hjemkomsten begejstret om noget, der hed Netflix, som gav en mulighed for mod erlæggelsen af et forholdsvis beskedent månedligt beløb at downloade – eller streame – alle de film og alle de serieafsnit, man overhovedet kunne få sig selv til at indtage.

Fraværet af Spacey giver Robin Wright lejlighed til at træde suverænt stærkt i karakter som magtspiller

Men det var jo derovre på den anden side af dammen, hvor de aldrig kan få nok af noget som helst, tænkte de fleste og virrede lidt med hovedet, inden de slukkede for endnu et afsnit af ’Hun så et mord’.

Det ændrede sig drastisk med ’House of Cards’. For interessen for tv-serier med det politiske miljø som kulisse var for alvor vakt af Adam Prices ’Borgen’, og her var fortællingen om den magtgale politiker Francis Underwood og hans skarpe og skønne viv fjernsyn til tiden. Folk tog serien til sig med alle dens intriger, alle dens utænkelige knopskydninger og ikke mindst dens dæmonisering af politikerstanden. Ægteparret Underwood, sådan en slags internationalt photoshoppet udgave af Anders Fogh og Lone Dybkjær – hvis de ellers havde været par nogensinde – kom til at fremstå som både sindbilledet på den moderne levebrødspolitiker – magten og kun magten betyder noget – og modpolen til USA’s politisk korrekte og kæledæggede førstemand og førstekvinde, Barack og Michelle Obama.