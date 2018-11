Anmelder: Anders Agger sendte alle mine forældede forestillinger om mænds følsomheds-potens til tælling

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Simone Scheuer-Hansen om ’Indefra med Anders Agger’, sendt 5. november. Kan streames på dr.dk.



Mændene i min familie er, hvad man – lidt stereotypt – kan betegne som mandemænd. Den slags mænd, der aldrig rigtig spørger om hjælp. De viser det sjældent, når de vakler. Ja, faktisk tror jeg, at det kan tælles på to hænder, hvor mange gange jeg har set dem græde.

Men hvorfor fortæller jeg om min mandlige familiemedlemmers sårbarhed eller mangel på selvsamme? Det gør jeg, fordi jeg har set ’Indefra med Anders Agger – Mandecenter’. Et program, der på 44 minutter fik sendt alle mine forældede forestillinger om mænds følsomheds-potens til tælling.

I programmet møder vi 24-årige Mads. Han er en af de i alt fire mænd, der bor på mandecentret i Esbjerg – et center, der tager imod mænd, når de har mistet jordforbindelse, kærlighed og selvrespekt.

»Når jeg går ned, går jeg helt ned. Jeg kravler ind under dynen og gemmer mig«, siger Mads, mens han med et anstrengt smil kæmper sig gennem samtalen med centrets forstander, Teddy Jalk.

Mads fik i en alder, hvor man normalt tyller bajer og laver ulykker, to børn. Da babyer og bæbleer meldte deres ankomst, meldte kammeraterne sig ud. Nu er kæresten smuttet med børnene, der mangler noget, og han har brug for hjælp for at finde det igen.

Vi møder også 54-årige Bent, som først efter halvandet år under dynen efter et voldeligt forhold kom sig over skåret i sin mande-ære og søgte hjælp. Og ja, det var ham, der fik tæsk.

Jeg indrømmer gerne, at ordet ’mandecenter’ klingede små-ynkeligt i mine ører, inden jeg så programmet. Måske fordi min ven havde kaldt mændene for »lidt sølle«, for »de har jo ikke fucked alting op, og der er hverken stoffer eller alkohol involveret«. Kan Mads ikke bare få sig et job, en lejlighed og klare sig selv?

Jeg gav ham ret. Indtil jeg blev klar over min egen mangel på empati vel at mærke. For hvorfor må mænd ikke overgive sig til den tunge dyne, når verden vælter omkring dem?

Måske fordi vi kvinder har sat os tungt på retten til at søge hjælp. Vi kigger jo ikke skævt til det, hvis en kvinde – efter at være blevet overfaldet og have mistet børn, mand og job – tog på krisecenter. Og hvad er så forskellen mellem en kvinde og Bent? Ingenting.

Programmet er et vidnesbyrd på, at mænd er misforståede – af både kvinder og mænd – og det rykker ved de fastfrosne idéer om, hvordan mænd er og bør være.

Når det er sagt, har Mads og Bent nosser. Nosser, der er større end selv de fleste mandemænds. For de tør vise sårbarhed, og dét er om noget at være stærk.