Pilou Asbæk spiller slesk-sadistisk naziofficer i ny Hollywood-film J.J. Abrams har produceret 'Overlord' - en realistisk rystende krigsfilm om unge liv forvansket til viderværdig spekulation i at bagatellisere Det Tredje Riges mest grusomme fantasier.

Hverken D-Days rædsler eller nazilægernes eksperimenter var nu helt chokerende nok til at være god underholdning, så den får lige en tand til!

Det er den betændte præmis for denne hybridgenrefilm, en slags ’Private Ryan’ møder videospillet ’Wolfenstein’. Producer J.J. Abrams – producer af monsterfilmen ’Cloverfield’ og instruktør af bl.a. ’Mission Impossible’, et par Star Wars-sequels, Star Trek-film m.m. – borger for høj production value i perlerækken af voldsudfoldelser, mareridtsmaskeringer og festlige eksplosionsscener omkring vor helt.

Han hedder Boyce og er nybagt sort rekrut anno 1944 på faldskærmsmission bag tyske linjer sammen med fire andre; resten af delingen styrtede ned.

Kilde: UIP

På få timer skal de eliminere en nazistisk støjsender på en landsbykirke i Frankrig og bane vej for luftstøtten til den allierede landgang. De fem får husly hos lokale Chloe, og korporalen, den hårde hals, går efter målet, mens humanisten Boyce (spillet af lovende Jovan Adepo) vil redde menneskeliv – især fra et stort laboratorium under kirkens krypt, hvor en nazilæge udfører unævnelige eksperimenter med tilfangetagne landsbyboer.

Hele anlægget bevogtes af den slesk-sadistiske naziofficer Wafner, som med hele danske Pilou Asbæks drevne intensitet stjæler pigen, hendes lillebror – og billedet fra alle andre, selv da modbydelighederne har ændret hans eget fjæs til en blodappelsin med vrangen ud.

