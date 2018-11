Interview med Coen-brødrenes talisman: »Jeg beundrer faktisk Netflix og Amazon for at være med til at holde art cinema i live« Tom Blake Nelson tog alle med storm som undsluppet straffefange i 'O Brother Where Art Thou'. Nu er han tilbage hos Coen-brødrene med titelrollen i 'The Ballad of Buster Scruggs'.

Du ser ud, som om du har haft det skønt?

»De gav mig manuskriptet i 2002, så jeg måtte lige vente 15 år, men ellers var det fint«.

Opgav du håbet undervejs?

»Nej, men jeg glemte i perioder alt om det! Indtil de pludselig kom og sagde, at det ville blive deres næste film efter ’Hail, Caesar!’. At få lov at være blot en enkelt farve på Joel og Ethans palet er fantastisk. Put mig på penslen, drenge!«.

»Jeg forberedte mig i 6 måneder. Mine pistoltricks tog tid. 53 år er ikke den letteste alder at være i, når man skal lære at spille, synge og ride samtidig. Men jeg ville være sikker på at kunne nyde det, når først vi gik i gang. Jo bedre forberedt man er, des sjovere er det«.

Hvordan forberedte du dig på de mange westernballader?

»På det punkt behøvede jeg ikke researche. Det var den slags musik, jeg voksede op med. Men jeg skulle selvfølgelig lære sangene, og jeg er ikke professionel sanger«.

Filmen handler indirekte om westerngenrens historie?

»Westerns har altid afspejlet den tid, de blev til i. Jeg synes, man skal se dem ud fra to præmisser. De er forhåbentlig altid lidt historisk ukorrekte. Ellers ville de være historiebøger. Men måden, de ikke er historisk korrekte på, afspejler den tid, de er blevet til i, og ikke den tid, de handler om. Men man skal også se det som en genre, hvor man altid har benyttet lejligheden til at kommentere samtiden«.

Hvad tænkte du om at skulle arbejde for Netflix?



»Jeg var lidt betænkelig. Men filmen ville ikke være blevet til uden dem. Jeg beundrer faktisk Netflix og Amazon for at være med til at holde art cinema i live. Biograferne er snart helt fyldt op med store spektakelfilm. De kan være sjove nok at se, men jeg er meget interesseret i kunstfilm, og takket være streamingtjenesterne bliver den slags film fortsat lavet«.

Meningen med filmen?

»At vi har brug for at få fortalt historier for at kunne abstrahere os fra det faktum, at vi skal dø«.

Hvordan betragter du dig selv?

»Jeg var for nylig på den restaurant, hvor George Clooney holdt sin polterabend, og hvor mange filmstjerner kommer. Ejeren sagde til mig: »Hør nu, der hører persille til enhver god hovedret. Du er persillen««.