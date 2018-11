Her er fem ikoniske film- og tv-skildringer af ungdommen: Selvfølgelig kan man være ung, følsom og sexet i provinsen I anledning af DR 3-serien ’Doggystyle’, der vil gøre udkanten sexet, guider Lucia Odoom til fem film og serier om ungdommens identitetsrod i provinsen.

Der er tre ting, man kan lave herude: »knalde, tage stoffer eller brænde noget af«, lyder hovedpersonen Astas beskrivelse af hjembyen Odsherred i ungdomsserien ’Doggystyle’. 21-årige Asta flytter hjem til provinsen efter fejlslagne forsøg på at slå igennem som skuespiller i København.

Her er fem både klassiske og nye bud på skildringer af den undervurderede ungdomstilværelse i de små byer.

1. Fucking Åmål (1998)

Lukas Moodysson satte det nordiske teenageprovinslandskab på verdenskortet med filmen om de to teenagepiger i den svenske by Åmål. I filmen sniger vi os ud af barndommens vindue med Elin, byens populære poptøs, der drømmer om at knarka, svensk slang for at tage stoffer, og Agnes, der forelsket drømmer om Elin. ’Fucking Åmål’ har med sin brutale, men følsomme skildring af to pigers forelskelse i hinanden sidenhen dannet skole for ungdomsfilm og serier over hele verden.

Foto: David Gallego 'Brakland'

'Brakland' Foto: David Gallego

2. Brakland (2018)

’Brakland’ handler om Simon fra København, der flytter til den lille by Vesterby, hvor han gennem gruppearbejde i klassen møder rigmandssønnen Bjarke. De to indleder et symbiotisk venskab og pjækker, ruller joints og blander blod.

Foto: Reel Pictures 'Spise sove dø'

'Spise sove dø' Foto: Reel Pictures

3. Spise sove dø (2012)

I modsætning til mange ungdomsskildringer af livets i udkanten har ’Spise sove dø’ mere karakter af en kærlighedserklæring og et langdigt om modgang og sammenhold i underklassen. Filmen følger 20-årige svensk-muslimske Raša, der arbejder på en salatfabrik i en sydsvensk provinsby – et arbejde, som hun sætter en stor ære i at passe. Hun kan pakke 12 poser salat på 4,5 sekunder. Alligevel bliver hun fyret og kæmper for at holde fast i de ting, der betyder noget for hende.

Foto: NRK 'Lovleg'

'Lovleg' Foto: NRK

4. Lovleg (2018)

I NRK-serien ’Lovleg’ befinder vi os i en lille norsk flække på et smadret kollegium sammen med 15-årige Gunnhild, der er flyttet hjemmefra. Hun er under den seksuelle lavalder, men hendes seksualitet slår akavet og famlende ud med armene. ’Lovleg’ er en rørende, morsom serie om at forsøge at blive et myndigt menneske et sted, hvor der ikke er ret meget plads til at vokse.

Foto: Sony Films/TV 2 'Dawson's Creek'

'Dawson's Creek' Foto: Sony Films/TV 2

5. Dawson’s Creek (1998)

Den amerikanske tv-serie ’Dawson’s Creek’ finder sted i den fiktive lille amerikanske by Capeside. Serien er kendt for de sentimentale og urealistisk gammelkloge monologer. Vi elskede den friendzonede skønhed Joey, spillet af Katie Holmes, der var forelsket i den selvoptagede bedsteven, Dawson, og vi var solidariske med Dawsons ven Pacey, byens misforståede sorte får og badboy, der indledte en affære med sin lærer og som i al hemmelighed blev kærester med Joey. ’Dawson’s Creek’ er den provinsopvækst, vi sådan gik og længtes efter i virkelighedens kedelige provinsbyer.