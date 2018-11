Uddrag af Cannes-anmeldelsen

Kim Skotte

»’The House that Jack Built’ er både et provokerende og enerverende værk ... for litterær og didaktisk til at være uhyggelig.

Væmmelig, ja. Uhyggelig, nej.

Men også derfor laver Lars von Trier på godt og ondt stadig film, der ikke ligner de andres eller overholder de normale spilleregler«.

Den hører til i afdelingen for pervers og fortænkt underholdning, hvor den originale Trier er tæt på at reducere sig selv til et selvciterende satirisk kitsch«.

Læs hele anmeldelsen her.