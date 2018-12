»Du siger, at du har udviklet dig. Vis os det«: Presset Kevin Hart undskylder homo-udtalelser, men fans og kritikere diskuterer stadig højlydt Kevin Hart har vredet sig på sociale medier de seneste dage. Nu har han trukket sig som vært for oscaruddelingen.

Komikeren Kevin Harts beslutning om at træde tilbage som vært for oscaruddelingen næste år bliver mødt med både buh-råb og anerkendelse fra fans.

Kevin Hart har de seneste dage nægtet at undskylde for udtalelser og tweets, som kritikere betegner som homofobiske. I aftes ændrede han mening og undskyldte.

»Jeg har besluttet at træde tilbage som vært for dette års oscaruddeling. For jeg vil ikke være en distraktion på en aften, der skal fejre så mange fantastiske talentfulde artister«, skrev Hart på Twitter.

I'm sorry that I hurt people.. I am evolving and want to continue to do so. My goal is to bring people together not tear us apart. Much love & appreciation to the Academy. I hope we can meet again. — Kevin Hart (@KevinHart4real) 7. december 2018

De udtalelser, det drejer sig som, er blandt andet slettede tweets fra 2011 og et interview, han gav til magasinet Rolling Stone i 2015, hvor han sagde:

»Husk på, at jeg ikke er homofobisk...Vær glad. Gør, hvad du har lyst til. Men jeg, som en heteroseksuel mand, hvis jeg kan forhindre min søn i at blive homoseksuel, så vil jeg gøre det«.

Harts udtalelser blev hevet frem af kritikere på sociale medier kort tid efter, at det blev annonceret, at han skulle være vært for næste års oscaruddeling.

»Fyr Kevin Hart og hyr i stedet en homoseksuel som vært for oscaruddelingen«, løs det blandt andet fra en vred person på Twitter.

Fire Kevin Hart and hire a gay man instead to host the Oscars tbh #fuckhomophobia — J.C. (@joeydomz) 6. december 2018

De mange vrede udtalelser fik Kevin Hart til at dele et videoklip på sin instagramprofil, hvor han blandt andet sagde:

»...verden er et mere end skørt sted... Venner. Jeg er næsten 40 år, hvis I ikke tror, at mennesker forandrer sig, vokser og udvikler sig i takt med, at de bliver ældre, så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Hvis I holder folk fast i positioner, hvor de for altid skal retfærdiggøre eller forklare deres fortid... så er jeg den forkerte mand«.

Videoklippet fik endnu flere kritikere op af stolene. Også en række skuespillere og rettighedsforkæmpere.

»Det her er ikke godt. En enkelt, velment undskyldning, der viste en smule forståelse eller anger ville have været så let at give«, skrev komikeren Billy Eichner.

Og skuespiller Jamie Lee Curtis tweetede:

»Homofobi er ikke positivitet«.

Chad Griffin, præsident for Human Rights Campaign, der bl.a. arbejder for ligebehandling for LGBTQ-miljøet, bad Hart genoverveje sine udtalelser.

»Du har en sjælden mulighed for at tage ansvar, for at lære andre noget i dette øjeblik og for at sende en besked til unge LGBTQ-personer om, at de betyder noget og fortjener værdighed og respekt. Du siger, at du har udviklet dig. Vis os det«, skrev han blandt andet.

.@kevinhart4real you have a rare opportunity to take responsibility, teach people in this moment, & send a message to LGBTQ youth that they matter & deserve dignity & respect. You say you’ve grown. Show us. Make amends for hurtful things you've said & affirm LGBTQ people. https://t.co/saca7Oe0nS — Chad Griffin (@ChadHGriffin) 7. december 2018

Men Hart holdt fast og forklarede i endnu en video, at akademiet bag oscaruddelingen havde givet ham et ultimatum: enten kunne han undskylde, eller også ville han blive blive fyret.

»Jeg holder fast i at være mig selv og står fast på mit«, sagde Hart.

Det gjorde han så. Indtil han ikke gjorde det længere. Og undskyldte.

Kevin Harts undskyldning i aftes har ikke fået bølgerne til at lægge sig. Fans og de modsatte fortsætter deres skriverier på sociale medier.

»Undskyldning afvist. Gør det bedre. Måske kan vi tilgive dig en dag i fremtiden, men ikke i dag«, skriver én.

Apology REJECTED. Do better. Maybe in time we can forgive but not today. — Blair Imani (@BlairImani) 7. december 2018

En anden mener, at folk overreagerer med deres vrede mod Hart.

»Folk er for følsomme. Folk finder ting frem fra folks fortid for at ramme dem her og nu. Men hvorfor graver folk rundt i fortiden, hvad godt skal der komme ud af det?«