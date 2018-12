Oscarvindende Pawel Pawlikowski: »Man skal ikke lade Nationalisternes lattervækkende enfoldige budskab spolere det for én«

Pawel Pawlikowski tilegnede filmen sine forældre.

Pænt og artigt.

Men ’Cold War’ er mere end en reverens til familieophavet efter begge forældres død for snart 30 år siden. ’Cold War’ handler mere eller mindre direkte om Pawlikowskis far og mor. Han kalder dem selv for et »aparte« par, men også »bevægende og ligefrem tragiske«. I hvert fald er Pawlikowskis film, sin sugende sort-hvide og jazzede æstetik til trods, ikke noget ortodokst kærlighedsdrama.

Den handler om Wiktor, en dirigent og pianist, en moden mand, der i slut-40’erne rejser rundt i den polske provins på udkig efter unge mennesker, der kan levendegøre deres regionale musikalske arv. Han skaber et folkemusikkor med ambitioner om at rejse verden eller i hvert fald Østblokken tynd, og på et gæstespil i Berlin flygter han vestover – dog uden Zula, den unge, blonde korsanger, der havde lovet, at hun ville snige sig ud af landet med ham.

Igennem 15 år opsøger de hinanden, genoptager kærlighedsforbindelsen, såvel i øst som i vest og på trods af diverse andre ægtefæller.

Toksisk forhold

Pawlikowski, som jeg taler med i en telefon fra Los Angeles, hvor han lige er stået op på sit hotelværelse, vender sig stærkt imod, at ’Cold War’ skulle være en romantisk film, selv om der er mere end én scene, der bringer mindelser om ’Casablanca’ og andet klassisk romantisk stof. For ham er filmen mere entydigt en tragedie om to mennesker, der grundlæggende aldrig skulle have været sammen, et toksisk forhold ville vi kalde det i dag, selv om jeg argumenterer for, at filmen demonstrerer, at de da har rigeligt med udstråling og energi sammen til at fylde et helt liv.

Ligesom i Pawlikowskis gennembrudsfilm, ’Ida’, nonnedrama og efterkrigstidsbillede, er ’Cold War’ filmet i det trange, næsten rektangulære Academy-format – og i sort-hvid.

»Jeg har såmænd ingen flotte holdninger til den del af det«, siger han med den tydelige polske accent, han har bibeholdt under en halv menneskealder i London.

»Det fungerer bare for mig. Jeg har ikke lyst til at intellektualisere det. Det smalle format hjælper mig med at styre, hvor publikum kigger hen. Og så passer det fantastisk til personportrætter. Samtidig tror jeg, der er noget forlokkende ved alt det, du ikke kan se. Sort-hvid giver sig selv helt fra begyndelsen af et projekt for mig. Sort-hvid har sådan et slagkraftigt, kontrasterende look«.

»Jeg elsker at gemme ting i det mørke, der findes i sort-hvid«.



Kvinden i hans liv

Men Wiktor siger på et tidspunkt til det jugoslaviske politi, der arresterer ham ved en togstation: »Det handler om en kvinde, og hun er kvinden i mit liv«. Det er, da han vil appellere til politiet om at lade ham nå frem til hende.

»Jeg ved ikke, om hun helt bogstaveligt er kvinden i hans liv ... Det er noget, folk siger. Især folk, der er vokset op i en særlig tid før medierevolutionen, før folk kunne vælge mellem flere måder at leve deres liv på. Mine hovedkarakterer er to meget komplicerede mennesker, og den politiske dagsorden i Polen og i Europa fører deres hånd, bestemmer deres skæbne, tvinger dem til at reagere på bestemte måder«.

Pawlikowskis egne forældre mødtes, da hun var rastløs, 17 og løbet hjemmefra for at blive balletdanser. Faren var læge. De mødtes, skiltes, mødtes igen for endnu en gang at skilles over de næste mange år, og ligesom i ’Cold War’ flygtede de ud af Polen, men hver for sig for så at mødes i Vesten. Indimellem var de gift med andre partnere. De døde sammen, begge i 1989 før Murens fald.



Han bor i Warszawa i dag, Pawlikowski. Oprindelig var han rejst fra Polen med sin mor, da han var 14. Han troede, han skulle på ferie, men han vendte først tilbage til sit fædreland for en håndfuld år siden i forbindelse med optagelserne af ’Ida’.

»Fordi jeg var så ung, da jeg rejste med min mor ud, har jeg ikke som sådan oplevet stalinismen tæt på, eller politistaten. Det, jeg kender indgående, er livet i eksil, man kender aldrig rigtig spillereglerne, og man prøver konstant at passe ind«.

Se traileren til ’Cold War’:

Kilde: SCANBOX

Farens dæmoner

Det er let at høre på Pawel Pawlikowski, selv over afstanden mellem Los Angeles og København, at han har en distance til forældrene. Måske hjalp filmen med at give ham den distance, måske var filmen en fordrivelse af deres spøgelse. Han har selv beskrevet sin mor som »tit ude af balance«, hvilket lyder som noget, man ville sige, hvis sandheden er langt, langt værre. Faren var fjern. Han havde sine dæmoner, og selv om han aldrig talte om det, er Pawel sikker på, at han var en anden, en reduceret mand i udlændighed. Uden sit modersmål var han ikke så vittig eller skarp, som han havde været hjemme, og han følte sig aldrig hjemme i udlandet.

»I dag er det jo langt mere almindeligt«, siger han eftertænksomt. »Mange mennesker i dag bor et sted, hvor de ingen historie har med dem, de bor iblandt. Færre og færre bliver boende det samme sted. Der, hvor folk føler, de hører hjemme i dag, er i den digitale sfære«.

Pawlikowski har det svært med begreber som offer og heroisme.

»Helt almindelige folk yder jo store ofre hele tiden. En hel del gjorde ufatteligt farlige ting, ofrede sig for kærlighed, i Rusland og Polen under Anden Verdenskrig. Jeg støder hele tiden på nye, utrolige historier«.