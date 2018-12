Hvem ender på Jerntronen? Lægetidsskrift udgiver (helt seriøst) studie om de mange dødsfald i 'Game of Thrones'

To australske forskere i epidemiologi har undersøgt, hvor mange, der er døde i ’Game of Thrones’, hvordan de er døde, hvordan man kan undgå så mange døde - og hvem der måske vinder til sidst.

Du skal være i din gode ret til at synes, at det her er lige til den pjankede side.

Men ikke desto mindre var det ikke for fjollet til, at det fagfællebedømte lægetidsskrift Injury Epidemiology ville optage en artikel om det.

Det drejer sig om overlevelsesraten blandt hovedkaraktererne i spændingsserien ’Game of Thrones’. Og forskningsartiklen har fået titlen ’Death is certain; the time is not: mortality and survival in Game of Thrones’.

To forskere, Reidar Lystad og Benjamin Brown, fra Macquarie University i Sydney, Australien, har sat sig ned og set de første syv sæsoner af den populære serie, der får sin slutning i foråret.

Det skriver tidsskriftet Injury Epidemiology på deres hjemmeside.

Og de har hygget sig. De har talt alle døde, der havde en så fremtrædende rolle, at den enten blev nævnt i rulleteksterne eller spillede en afgørende rolle for selve afsnittet eller for nogle af de andre hovedkarakterer.

Analysen viser, at sandsynligheden for, at en ny karakter i ’Game of Thrones’ dør inden for den første time på skærmen, er 14 pct. Den overordnede dødsrate efter de første 67 afsnit er 56,4 pct.

Af 330 vigtige karakterer er 186 døde. Det er ikke medregnet Jon Snow, der godt nok bliver aflivet på grusom vis af sine pelsklædte kammerater oppe på den kolde mur, men som på magisk vis bliver genoplivet bagefter.

Snows måde at ikke-dø på er for resten den mest almindelige i serien, viser undersøgelsen: Hele 54 personer (eller 29,3 pct.) bliver stukket ihjel med sværd eller andre skarpe genstande. Ikke helt så sjældent og spektakulært som at få knust hovedet i småstykker, hvilket kun sker for en enkelt karakter (1,1 pct.).



Listen over måder at dø på er meget lang, og jeg skal nok lægge et link i bunden, hvis du lover at læse helt derned.

Men hvad kan man så lære af dette studie?

Jo, at serien kunne undgå så mange dødsfald, hvis den fokuserede mere på diplomati end på krig og bedrag. Hvis der var mere velfungerende regeringer, kunne det gøre noget positivt for folkesundheden. Det skriver de faktisk.

Så ville den til gengæld måske ikke være helt så spændende at se på.

Måske kan forskernes arbejde også give et pip om, hvem der med størst sandsynlighed vil sidde tilbage på det kæmpe stykke jernskrot af en trone, som hele serien drejer sig om.

De har delt karaktererne op i den silkekraveklædte overklasse og den læderkraveklædte underklasse, samt i mænd og kvinder. Og allerede her er der et tydeligt tegn:

Det er mere farligt at være mand end kvinde. Det er mere farligt at gå med læderkrave end silkekrave. Og så overlever man længere i serien, hvis man skifter alliance undervejs.

De længst overlevende karakterer indtil nu er Jon Snow og Bran Stark med 57 timer og 15 minutter under bæltet. De har begge skiftet alliance, tolker forskerne. Bran er blevet den synske Three-Eyed Raven, og Jon er røget over på dragedronning Daenerys Targaryens side.

Hun har til gengæld ikke skiftet side gennem serien og har dermed – ifølge forskerne – større risiko for at dø i sæson otte end forskernes favorit til pladsen som hersker i fantasiland: evigt intrigante Cersei Lannister, der sluttede sæson syv ved magten.

Men lad os nu se. Også hvordan de, der dør, ender med at gøre det. Naturlige dødsfald er ikke værd at sætte sine penge på. Dem har der kun været to af indtil nu.

Og her er så linket til hele undersøgelsen.