Verdensarvtitlen i fare: Masseturismen spolerer Game of Thrones-perle Otte krydstogtskibe om dagen med op til 2.000 passagerer på hvert skib har gjort den gamle bydel i Dubrovnik til et mareridt at bo i, lyder det fra en lokal.

Vi kender det især fra Venedig, Amsterdam og Barcelona. Og nu er den også kommet til Dubrovnik i Kroatien.

Masseturismens indtog, der medfører uendelige køer og massive menneskemængder i byernes stræder.

Det stigende antal turister skyldes især folk, der vil udforske scener fra den populære tv-serie Game of Thrones. Turistpresset er blevet så stort i Dubrovniks gamle bydel, at turisterne må møve og skubbe til hinanden for at få plads til at tage billeder i de smalle brostensgader.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Foto: Darko Bandic/AP Dubrovnik er især blevet en populær destination på grund af scener fra tv-serien Game of Thrones.

Det er blevet et mareridt

På en typisk dag lægger otte krydstogtskibe til i byen, hver med ca. 2.000 turister, der invaderer byens gamle bydel, som blot har 2.500 indbyggere. I sommer ankom 13 krydstogtskibe til byen på én dag.

Krydstogtskibene betaler havneafgifter i byen, men de lokale virksomheder får ikke meget ud af de besøgende, der har alt inklusiv om bord på skibet, og som derfor kun bruger få penge på lokale restauranter og butikker.

Marc van Bloemen, der har boet i byen hele sit liv, siger, at det er blevet et mareridt at bo der.

»Det er som at bo midt i Disneyland«, siger han ifølge AP.



»Vi er kede af det. Også på turisternes vegne, da de ikke kan opleve byen, fordi de støder ind i hinanden. Det hele er ren kaos«.

Filmturismen er blevet enorm

Ifølge turismeforsker Bodil Stilling Blichfeldt er hele filmturismen blevet enorm stor og er taget til et helt nyt niveau.

»Når folk tager til Paris for at opleve scener fra en romantisk film, er det, fordi de har en forestilling om, at det er præcis det samme. Men det er anderledes med Game of Thrones-destinationerne, hvor folk godt ved, at de ikke er en del af den verden, men de vil opleve de ikoniske scener fra serien«

»Der er ligesom kommet et nyt lag i denne filmturisme, hvor man både kommer for at opleve den autentiske by og den fiktive verden. Der er også hele det tekniske aspekt med at sammenligne virkeligheden med seriens scener, som drager folk«, siger hun.

Sidste år advarede Unesco om, at byens verdensarvtitel er i fare på grund af det stigende turisttal.

Dubrovnik har siden årets begyndelse måtte lægge brosten til over 800.000 turister. Det er en stigning på seks procent sammenlignet med samme periode sidste år.

I 2017 fortalte de lokale myndigheder om planen 'Respekter byen', der skal begrænse antallet af turister fra krydstogtskibe til maksimalt 4.000 på samme tid i løbet af en dag. Planen er dog endnu ikke blevet implementeret.