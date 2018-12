Fra dansk thriller-debut til mexicansk mesterværk: Kim Skotte kårer årets bedste film

Årets bedste internationale film:

1. Roma. Instr. Alfonso Cuarón.

2. Grænse. Instr. Ali Abassi.

3. Call Me By Your Name. Instr. Luca Guadagnino.

4. The Shape of Water. Instr. Guillermo del Toro.

5. The Florida Project. Instr. Sean Baker.

6. Shoplifters. Instr. Hirokazu Kore-eda.

7. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Instr. Martin McDonagh.

8. Cold War. Instr. Pawel Pawlikowski.

9. Ladybird. Instr. Greta Gerwig.

10. Burning. Instr. Lee Chang-dong.

