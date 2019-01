Ny sæson: Giv os i dag det daglige bedrag

Bedrag

Det skrev vi om første og anden sæson:

Sæson 1:

Det overordnede indtryk er stadig en serie, der i lange perioder var lige så spændende som hovedgaden i Helsinge klokken fire lørdag eftermiddag.

Henrik Palle, tre hjerter.





Sæson 2:

Det er Morten Korchs klassiske populisme vendt på hovedet: For her er fjenden den gammeldags kapitalisme. Men det er akkurat lige så platfodet og bombastisk. Vi skal som seere tro på, at en bagstiv, klatøjet ung kvinde kan overbevise en forsamling af pengegriske spekulanter med en sang om tro, håb og kærlighed. Jamen, jamen, jamen. Det er både utroværdigt, forudsigeligt og en hån mod seerne. ’Vagabonderne på Bakkegården’ havde i det mindste Poul Reichhardt og indlagte sange.

Henrik Palle, tre hjerter.





Vis mere