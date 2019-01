Så er den gal med 'Bird Box'-igen: Susanne Biers ultrapopulære Netflix-film kritiseres for at misbruge virkelige billeder af dødelig togkatastrofe

Borgmesteren i den canadiske by, hvor den dødelige ulykke fandt sted, kræver, at Netflix fjerner klippene fra Susanne Biers ’Bird Box’.

Susanne Biers omdiskuterede Netflix-film ’Bird Box’ står igen-igen for skud.

Først var det anmeldelserne, den var gal med. Så blev filmen kritiseret for at få folk, der var inspireret af filmen, til at udføre potentielt farlige udfordringer med bind for øjnene. Og nu er ’Bird Box’ under kritik for at bruge videoklip fra en af de mest dødelige katastrofer i canadisk historie. Det skriver The Globe And Mail.

Ulykken skete, da et tog lastet med råolie eksploderede i Lac-Mégantic i Quebec i 2013. Men i ’Bird Box’ bruges videomaterialet fra ulykken, der kostede 47 mennesker livet, til at illustrere et angreb. Og det har fået Lac-Mégantics borgmester Julie Morin på krigsstien.

Hun har indgivet en officiel klage til Netflix i håbet om at få fjernet optagelserne fra ’Bird Box’. Til The Globe And Mail siger hun:

»Vi vil have Netflix til at forsikre, at de har tænkt sig at fjerne optagelserne. Du kan være helt sikker på, at vi følger op på det her. Vi har borgerne på vores side«.

»Det er i forvejen hårdt for vores borgere at se billederne, når de bliver brugt med respekt i nyhederne. Så forestil dig at skulle se dem i fiktion, som var de opfundet«, siger Julie Morin videre.

Også brugt andre steder

’Bird Box’ er tidligere blevet kritiseret for at have sat gang i en ny dille, hvor folk med bind for øjnene udfører forskellige dagligdagsting. Den såkaldte ’Bird Box Challenge’ har blandt andet fået folk til at køre bil med øjnene dækket til, hvilket har medført flere uheld.

Nyheden om, at der er blevet brugt virkelige katastrofe-billeder i Susanne Biers ’Bird Box’, kommer desuden kun få dage efter, at de selv samme videoklip blev fundet i Netflix’ science fiction-serie ’Travelers’.

Produktionsselskabet bag serien har til The Globe And Mail forklaret, at billederne kommer fra en fototjeneste ved navn Pond 5, og at man ikke har været »klar over den specifikke kilde«.

Netflix har senere bekræftet, at de vil fjerne klippene fra ’Travelers’. Det samme gør sig dog ikke gældende for ’Bird Box’. Ifølge AP har streamingtjenesten ingen planer om at fjerne klippene fra filmen. De vil dog fremover være grundigere i deres overvejelser om, hvilke klip de vil bruge.