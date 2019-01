Filmkommentar: Animationsfilm er filmstøttens stedbarn. En særling, der ikke passer til filmindustriens grove kategorier

Void-filmfestvalen, der viser animationsfilm for voksne i 10 dage, har for første gang samlet et program af korte danske animationsfilm for voksne. De er en mangelvare, og filmforliget vil ikke gøre det nemmere at lave flere af dem, skriver Søren Vinterberg i denne filmkommentar.