3 animerede Void-film, du skal se: Kvindelige mestertyve, blodig krigsreportage og familiedrama fra Cambodja





1 Surreel noir-thriller

I denne animerede noir-thriller med referencer »fra Caravaggio til Picasso, fra Eisenstein til Hitchcock og fra Elvis til Rambo« har samleren Ruben Brandt mareridt om tretten af billedkunstens mesterværker, og en kvindelig mestertyv planlægger at stjæle dem. Som en hyldest til den pågældende maler påvirker hvert af værkerne animationens stil, der ellers nærmest er surreel art deco anno ca. 1930. Den slovensk-ungarske instruktør er selv maler og billedhugger m.m.

Ruben Brandt, collector. Instr.: Milorad Krstic. Ungarn 2018, 96 min. Cinemateket, lørdag 26. kl. 21.15.

2 Animeret krigsreportage

Den legendariske polske journalist Ryszard Kapuscinski dækkede alverdens konflikter for det statslige polske pressebureau og i 1975 den blodige borgerkrig i Angola. Det stof er her omskabt til det særlige mix af realfilm og fotorealistisk animation, som israelske Ari Folman i 2008 banede vej for med sin ’Waltz With Bashir’.

Another Day of Life. Instr.: Raul de la Fuente & Damian Nenow. Belg., Tyskl., Ung., Pol. og Span., 85 min. Cinemateket, mandag 28. kl. 18.45

3 Diktaturets ofre

Tid og sted er ’the killing fields’ i Cambodja under De Røde Khmerers rædselsregimente: Et ungt par tvangsevakueres fra Phnom Penh og bliver skilt fra deres lille søn. Et oplæg, jeg så i 2017, lovede visuel skønhed og menneskelige lidelser, og den færdige version her vandt Cristal-prisen som bedste spillefilm i Annecy sidste år. Instruktøren medvirkede til den delvis dansk-animerede oscarkandidat ’På toppen af verden’.

Funan. Instr.: Denis Do. Belg., Camb., Frankr., Luxb., 2018. 84 min. Cinemateket, lørdag 26. kl. 19.