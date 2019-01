Det kræver en høj promille at se Anders Foghs europæiske vineventyr til ende

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Johan Varning Bendtsen om ’Skål for Europa’ på DR 2. Det kan streames på dr.dk.

Forhenværende minimalstatsideolog, regeringschef og Nato-boss Anders Fogh Rasmussen er tv-aktuel i selskab med vinentusiast Morten Iwersen.

Det ’vinpolitiske topmøde’ i seks afsnit går i al sin enkelthed ud på, at det umage par drikker og diskuterer sig gennem det europæiske kontinent og undervejs kradser sporadisk i overfladen på de spørgsmål, som presser sig på så forskellige steder som Tyskland, Ungarn og Italien.

Iklædt kortærmede skjorter og en heftig tan proklamerer Fogh i første afsnit, hvordan han bare glæder sig til at høre folks »mening om tingene«.

Ikke desto mindre er det så som så med både folk og meninger. Til gengæld får Foghs egne og grundigt fortærskede lommefilosofiske analyser af den europæiske state of mind fuld eksponering, mens makkerparrets grå folkevogn snegler sig gennem billedskønne landskaber til tonerne af technopionererne i Kraftwerk.

Tyskland er et sted, der er fuldstændig afgørende for Europa, formaner Fogh. Ja, faktisk er det tyskerne, som bestemmer, »for det er dem, der har pengene«. Og det passer Anders Fogh glimrende, for den tyske snusfornuft er bare fjong, og Merkel er Foghs yndlingspolitiker. Til gengæld er han ærlig talt lidt træt af det tyske skyldkompleks.

Nej, stop, jeg vil ikke med, får man instinktivt lyst til at råbe. Men Fogh er slet ikke færdig

Foran et fredsmuseum i den vestlige del af landet proklamerer han, at »tyskerne endnu den dag i dag føler en skyld, og derfor også er så tilbageholdende med at tage lederskab på mange områder«.

Og selv om man nok kunne finde en græker eller to, der mener, Merkel og Co. har taget lige rigeligt lederskab i de senere år, dagdrømmer Fogh om et Tyskland, der begynder at se fremad.

Men kunne de – hvis de kaster skylden af sig – ikke risikere at vende sig mere indad og tage mindre globalt ansvar, vil vineksperten, som ud over en god lugtesans tillige er begavet med et veludviklet blik for svaghederne i de foghske analyser, vide. Det må Fogh modvilligt medgive.

Hulemand og Matador Mix

Herfra går det over unge stokke og gamle sten, mens riesling i stride strømme skylles ned forskellige steder. Særligt underholdende er det, da makkerparret mødes med den socialdemokratiske næstformand for det tyske udenrigsudvalg. En rigtig supereuropæer, der tillige har et svagt punkt for de lyse dråber.

Der snuses, drejes på glas og gurgles på grænsen til det uudholdelige, indtil Iwersen pludselig identificerer duften af banan.

»Banana?«, replicerer Fogh og ligner den menneskelige inkarnation af et spørgsmålstegn.

»Morten can smell aaaaaa-all kinds of fruit in wine«, gnægger Fogh i retning af den tyske politiker, mens hans stemme ruller med øjnene.

Og netop dét er problemet med ’Skål for Europa’. Programmet er for det meste kun underholdende, når den forhenværende toppolitiker kommer på glatis. Det er simpelthen svært ikke at se Roald Als’ ikoniske hulemandsudgave af Fogh for sig, når han ikke kan identificere mirabellen i en vin, men til gengæld får genkendelsens klare skær over sit ansigt, da referencerammen skifter til Matador Mix.

Eller da Fogh på vej ned i en ældgammel vinkælder lummert udbryder:

»Det er sådan en rigtig vinkælder, vi skal ned i nu, hva’«.

Nej, stop, jeg vil ikke med, får man instinktivt lyst til at råbe. Men Fogh er slet ikke færdig.

»Hvem vil lade en vin ligge i 25 år«, spørger han med et fjoget smil, der afslører mere end bare et velpoleret tandsæt.

Fogh virker ikke, som om han for alvor har lyst til at lytte til folk eller til at forstå vinens verden. Og selv om rejsemakkeren forsøger at engagere den tidligere toppolitiker, sidder man efter første afsnit tilbage med følelsen af, at højdepunkterne er der, hvor det går allermest galt. Og det er i bedste fald spild af dyrebare dråber.