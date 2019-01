'Vice'-præsident Dick Cheney var en døgenigt, men konen fik Dick til at vokse med opgaven

FOR ABONNENTER

Det kan efterhånden være svært at se forskel på den politiske dokumentar og den satiriske spillefilm. Adam McKays spillefilm ’Vice’ om den tidligere amerikanske vicepræsident Dick Cheney kunne næsten lige så godt have været en iscenesat dokumentar af Michael Moore. ’Vice’ er et dokudrama, hvor historiske kendsgerninger fortolkes ind i en fortælling, mens der skovles godt med satire på.