Fascinerende drama om de colombianske narkokartellers indianske rødder er strålende filmkunst

TRÆKFUGLE Drama, biografpremiere Instr. Ciro Guerra & Cristina Gallego Col-Dan, 2018. 125 min.

Hele vejen igennem har Guerra arbejdet tæt sammen med producenten Cristina Gallego, og denne gang er makkerskabet blevet yderligere formaliseret med den fælles instruktion af ’Trækfugle’. Guerra og Gallego er tilbage i Colombia med en film, som er mere genregenkendelig end deres tidligere. Historien om de colombianske narkokartellers spæde fødsel bør kunne vække interesse ud over den snævre kreds af entusiaster, der i forvejen sætter pris på parrets fantasifulde fortællestil.

Filmiske narkogangstere er der nok af fra ’The Godfather’ og ’Scarface’ til ’Gomorra’ og ’Sicario’, men ingen af dem ligner ’Trækfugle’. Titlen er måske den eneste logiske oversættelse af den engelske titel ’Birds of Passage’ (på spansk ’Pajaros de Verano’, ’Sommerens fugle’), men misser en vigtig pointe. En trækfugl signalerer noget flygtigt, der med sikkerhed snart vil vende tilbage, men her handler det om passage og overgang. Noget vil blive forvandlet for altid.

Filmen begynder således helt konkret med en overgangsrite, da den unge Zaida skal optages blandt Wayúu-stammens voksne kvinder. Allerede midt i ceremonien byder den unge outsider Rapayet sig til som ægtemand. Matriarken Úrsula ser med mishag på Rapayet, der er vokset op i den ikke-indianske verden blandt alijunaerne, men da det lykkes ham at stable den ublu medgift på benene, bliver de unge gift.

Måden, Rapayet skaffer pengene på, udgør i sig selv en slags overgangsrite af de mere dystre. De mange penge til kvæg, geder og magiske halskæder skaffer han ved at sælge marihuana til gringoerne. Dermed bliver wayúuernes traditionelle kultur i et kerneritual rodet sammen med den moderne verdens gustne værdier.

I begyndelsen går det ellers strygende. Handlen med marihuana gør familierne rige. Men blod bliver udgydt, og penge og statussymboler er overmagter, der rykker i traditionens rødder, så de næsten ikke kan undgå at slippe deres tag. Hvilket Guerra og Gallego fortæller med en originalitet og billedkraft, så den kun alt for velkendte forfaldsmyte opleves som dugfrisk og original. Hvor mange latinamerikanske instruktører nu betjener sig af et realistisk udtryk, dyrkes her en stil med rod i magisk realisme og Cinema Novo.

Forhistorie til Escobar

Spændingsskruen er mindre stram end i en typisk narkogangsterfilm. Men historien bliver ikke mindre fascinerende af, at man fra begyndelsen i 1969 er sig bevidst, at denne fortælling om klaner i en ukendt indianerstamme må kulminere i en slags forhistorie til Pablo Escobar og de berygtede narkokarteller i Medellín.

Hele vejen igennem fornemmer man overgangsritens mytiske spasmer. En gammel kultur er faldet for fristelsen og går sin undergang i møde, mens en ny orden bygget på mord og alskens bling-bling skal opstå.

Og det er fuglene, som varsler katastrofen. Disse trækfugle, der trasker omkring på deres lange, ildevarslende vadefugleben i de vulgært moderne stuer, som et sidste indbrud af magisk ornitologi.

Úrsula kan læse fuglene, og Zaida har den særlige kontakt til de drømme, der taler sandt om Wayuu-folkets fremtid. Men med pengene, blodet og automatvåbnene overgår man fra en slags liv til et andet. Evnen til at drømme de særlige drømme og tyde dem forsvinder. Verden bliver affortryllet.

Fortryllet er til gengæld stadig filmsproget i endnu et samarbejde med fotografen David Gallego, bror til Cristina Gallego. En troldmand med sit kamera, uanset om stilen skal være magisk eller realistisk.