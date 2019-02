Hun gør op med glorificering af både gangstere og indianere

Selv kalder Cristina Gallego sin og Ciro Guerras ’Trækfugle’ for »en spirituel gangsterfilm«, og hun er slet ikke for fin til at sige, at den er modelleret over klassiske amerikanske forbilleder som ’The Godfather’.

»Men det er de amerikanske gangsterfilm, fra ’Miami Vice’ til Netflix-serien ’Narcos’, der har fået lov til at beskrive narkokartellerne i Colombia«, siger Gallego til Politiken under et besøg i København.

Og narkokartellerne er fortsat tabu i Colombia, og det var det tabu, Gallego og Guerra følte sig fristet over evne til at gøre op med:

»Der er et billede i udlandet af, at alle colombianere er dybt involveret i narkohandel, og at vi er terrorister. Det er det første, alle tænker på, når de hører om Colombia. Som hovedpersoner i den myte ville vi lave en film om tragedien bag narkoen, og vi ville gå imod glorificeringen af narkogangstere som Pablo Escobar. Så vi besluttede at kigge på, hvad kartellerne har betydet for os som kultur og som et folk. Hvor kommer det hele fra?«.

Foto: Mateo Contreras

I forbindelse med ’Trækfugle’s nordamerikanske premiere fortalte Gallego om, hvor stødende det føles at se turister troppe op i Colombia med T-shirt med gangsterchefen Pablo Escobars navn og billede på, som om han var en anden Che Guevara.

»Det føles som en fornærmelse. Det er det samme som at glorificere en diktator, en Hitler«.

Blodet flyder

’Trækfugle’ foregår i reservatet i ørkenen mellem Colombia og Venezuela for Wayúu-stammen, Wayúu-nationen. Vi er i 60’erne, og ved et tilfælde bliver en mand fra Wayúu kompagnon i et lille selskab af marihuanasmuglere trods stammematriarkens udtalte skepsis. Pengene, der strømmer ind, legitimerer smugleriet, men branchen bliver stadig mere rå, som årene går, og blodet kommer til at flyde.

»I deres samtid var selve smugleriet af marihuana ikke så ekstraordinært«, som Gallego siger. »Wayúu-folket har altid smuglet, cigaretter, kaffe, whisky, tøj ... Og op til krigen mod narko i 70’erne var marihuana måske nok forbudt, men man så det ikke som specielt umoralsk«.

Foto: Mateo Contreras

Wayúu er et af 67 oprindelige folk, der lever i det moderne Colombia. Der er 300.000 af dem, og de er, siger Cristina Gallego, komplet usynlige. De lever ikke på gaden som subsistensløse i de store byer. De lever især i ørkenen og i Amazonas, selv om deres traditionelle territorier er truet af minedrift og skovhugst. Børnedødeligheden er høj. Men hverken Gallego eller den mere antropologisk interesserede Guerra kendte noget til dem. Og man kan ikke tage ud i ørkenen og støde ind i dem, hvis ikke de vil stødes ind i.

»Det er et samfund med særdeles stærke æresbegreber, og familien og matriarken er i midten af det hele. Kvindernes styrke gennemsyrer hele samfundet, i alle lag. Det er f.eks. kvinderne, der har lært sig spansk, fordi de lever af at sælge deres håndarbejde til colombianere og gringoer. De har den politiske og den spirituelle magt. Og deres samfund er gennemført kapitalistisk og bygget på traditionelle værdier«.

Hm, der røg illusionen om den ædle vilde ...

»Man kan jo bilde sig alt ind, når man ikke kender nogen«, siger Cristina Gallego. »Wayúu er mennesker ligesom alle andre. Alle samfund har nogle ting tilfælles«.