Her er fem andre magthavere, der ikke helt var, som vi troede: Grin bare, Berlusconi ... men vi kan bedst lide, når I får stryg

Vi elsker at se magtens mænd og kvinder blive udsat for hån, spot og latterliggørelse. Altså hvis det er dem, vi ikke kan lide! Der er da også masser af giftig satire i filmhistorien, men når det kommer til det store udtræk, er instruktørerne generelt uvillige til at levere varen. Så kræves der en anden form for motivation. Så skal vi ikke kun ind og finde sandheden bag avisernes overskrifter, men også ind at finde mennesket bag den upopulære politiske figur. Hvilket nok kan være en væsentlig del af forklaringen på, hvorfor den slags film ved billetlugerne næsten altid skuffer i forhold til forventningerne. Vi vil hverken se vores helte eller vore skurke blive reduceret til noget i retning af helt almindelige mennesker.