Magtkampe, Motörhead og smæk i den bare: Den nye sæson af 'Billions' er alle pengene værd

BILLIONS - SÆSON 4 Dramaserie. HBO Nordic Koncept: Brian Koppelman m.fl. USA. 2019



Den gode nyhed er, at ’Billions’ efter en hæsblæsende sæson tre er tilbage med en sæson fire, der tegner til at blive aldeles fremragende. Allerede i det første afsnit smides der nogle ting på bordet, som gør en glad og varm indeni. Men inden vi kan give et eksempel, må vi lige spole lidt tilbage:

Det drejer sig om enorme summer, og alle kneb gælder

Sæson tre sluttede med en forbrødring mellem den tidligere offentlig anklager i New York, Chuck Rhoades, og hans svorne ærkefjende, superspekulanten og hedgefund-hajen Bobby Axelrod, spillet med suverænitet og glimt i øjet af henholdsvis Paul Giamatti og Damien Lewis. De to gik sammen om at bekæmpe deres nye og fælles fjender: Bryan Connerty, der havde overtaget Chucks job som anklager, og Taylor Mason, det ikke-binære finansgeni, som Bobby Axelrod havde hjulpet til tops i sin virksomhed, men som var gået solo med egen forretning og dermed havde forrådt sin velgører. En central spiller var i denne sammenhæng den russiske gangsterfinansmand Grigor Andolov, spillet af John Malkovich. Han valgte at satse på Taylor, da denne rev sig løs, og er nu en løs kanon i kampen.

Kamp om oliepenge

Fjerde sæson drejer sig til at begynde med blandt andet om, at både Bobby og Taylor vil have fingre i en arabisk oliestats investeringsportefølje. Det drejer sig om enorme summer, og alle kneb gælder. Taylor, der ellers har stået ret fast på sin kønsposition som ikke-binær, går så vidt som til at klæde sig i kvindetøj for ikke at støde den arabiske muslim og hans verdensbillede på manchetterne. Hvilket giver sig udslag i en ganske overraskende scene, hvor Asia Kate Dillon, som spiller Taylor og hidtil kun har optrådt i herretøj (og i en kort sekvens nøgen), pludselig ses i kjole, højhælede sko og sågar med langt mørkt hår.

Ellers handler det om, at Chuck Rhoades arbejder på at reetablere sin magtposition i Manhattans øvre cirkler. For efter at være blevet fyret som anklager er han nu sin egen mand med egen lobbyist-biks, og hvis sådan en forretning skal omsætte noget, skal man vise sit værd. I dette tilfælde skal han løse den vanskelige opgave at skaffe en tilladelse for en klient til at bære våben. Og det er noget nær umuligt at få en sådan i New York, medmindre man er tidligere politimand eller har en militær rang.

Musikalsk karakteristik

Det udvikler sig til noget, der nærmest ligner en parafrase over børnesangen ’Husbonden sender Lasse ud’, både spændende, morsomt og til tonerne af Fun Lovin’ Criminals’ ’King of New York’ fra 1996. Er man til detaljerne, kan man i øvrigt bemærke sig, at Bobby Axelrod på et tidspunkt er iført en Motörhead-T-shirt, og naturligvis byder lydsporet så på et genhør med gruppens klassiker ’Ace of Spades’. Chuck viser sig at være til Al Green og Chaka Khan. Personkarakteristik kan også udføres med musikalske virkemidler.