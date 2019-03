Superhelten der ikke vil dø: Batman fylder 80 år

Selv om man fylder 80, kan man stadig være en topatlet, en af verdens bedste kampsportsudøvere, tænderne behøver heller ikke sidde løst, og man kan stadig hellige sit liv til at beskytte de uskyldige mod ondskaben. I hvert fald hvis man hedder Bruce Wayne og forvandler sig til en Flagermusmand eller rettere Batman.

30. marts 1939 optrådte Batman for første gang i bladet Detective Comics skabt af forfatteren og tegneren Bob Kane i samarbejde med Bill Finger, selv om der gik mange år, før Finger blev krediteret for sin indsats i skabelsen af superhelten.

Foto: Thomas Borberg Batman har selvfølgelig også et avanceret køretøj. Batmobilen kan dog ikke købes hos enhver bilforhandler.

Batman har selvfølgelig også et avanceret køretøj. Batmobilen kan dog ikke købes hos enhver bilforhandler. Foto: Thomas Borberg

The Bat-Man hed Bruce Waynes alter ego i den første historie i Detective Comics nummer 27, ’The Case of The Chemical Syndicate’, hvor manden med kappen straffer et par forbrydere, som myrder løs i bestræbelserne på at overtage en kemikaliefabrik.

Hvis du har et eksemplar af Detective Comics nummer 27 liggende i kælderen, er din lykke gjort. I 2010 blev et eksemplar af nummer 27 solgt for over en million dollars, skriver New York Times.

Verdens ottende rigeste

Superhelten vil hellere dø end afsløre sin hemmelige identitet, men vi tegneserielæsere, tv-seere og biografgængere ved selvfølgelig godt, at Batman i virkeligheden er Bruce Wayne, som er en milliardærfabrikant, playboy og filantrop.

Ifølge Forbes Magazine er Bruce Wayne den ottende rigeste, fiktive person. Wayne skal være god for syv milliarder dollar, som han blandt andet bruger til velgørenhed gennem sin Wayne Foundation, der støtter ofre for kriminalitet og hjælper folk til ikke at blive kriminelle.

Som barn så Bruce sine forældre, Martha og Thomas Wayne, blive myrdet af en forbryder. Derfor blev han opdraget af sin fosterfar og butler Alfred Pennyworth.

Foto: Mark Elias/AP Batman har i flere omgange fået hjælp af sin trovæbner Robin som her ved et bilshow i Chicago.

Batman har i flere omgange fået hjælp af sin trovæbner Robin som her ved et bilshow i Chicago. Foto: Mark Elias/AP

Mordet på forældrene inspirerede Bruce Wayne til som voksen at blive forbryderjæger i stiltiende forståelse med politikommissær Gordon i metropolen Gotham City, der til forveksling ligner New York City.

Batman adskiller sig fra de fleste andre superhelte ved ikke at have overnaturlige evner og kræfter, når han iført halvmaske, hætte og kappe jagter forbrydere.

I flere omgange og forskellige udgaver får Batman hjælp af sin tro væbner Robin eller The Boy Wonder.

På restaurant med Bruce Wayne

På biograflærredet har Batman huseret og opklaret forbrydelser både som spillefilm og animerede film siden 1943.

Foto: Finn Frandsen Batman optræder skam også i København som her ved den årlige bogmesse Bogforum i Bella Center. Så vidt vides fangede helten igen forbrydere ved den lejlighed.

Batman optræder skam også i København som her ved den årlige bogmesse Bogforum i Bella Center. Så vidt vides fangede helten igen forbrydere ved den lejlighed. Foto: Finn Frandsen

Instruktøren Tim Burton skabte i 1988 og 1992 to flotte biograffilm med Michael Keaton i hovedrollen som Batman og blandt andet Jack Nicholson som Batmans ærkefjende Jokeren. Keaton blev i en sådan grad identificeret med Batman-rollen, at Deres udsendte engang på en restaurant i Los Angeles blev prikket på skulderen af en fremmed kvinde, som spurgte:

»Er det ikke Batman, som sidder derovre«, og det var ganske rigtigt Michael Keaton eller måske Bruce Wayne i smukt kvindeligt selskab.

I det 21. århundrede har Christian Bale haft hovedrollen som Batman i trilogien ’Batman Begins’, ’The Dark Night’ og ’The Dark Night Rises’.